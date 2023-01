Klæbo sabler ned Halfvarssons brannfakkel om å droppe skirenn i høyden

OBERSTDORF (VG) Sverige-profilen Calle Halfvarsson (33) ønsker at ski-eliten skal slutte å gå renn i høyden. Det får Johannes Høsflot Klæbo og flere nordmenn til å flire.

UENIGE: Sverige-stjernen Calle Halfvarsson (t.v) og Tour de Ski-leder Johannes Høsflot Klæbo.





04.01.2023 09:20 Oppdatert 04.01.2023 09:41

– Blås i høyden. Det blir en ekstra greie rundt høydeoppladning og hele den biten. Jeg synes det er unødvendig at man skal ha kjempefordel fordi man har ladet opp i høyden i forkant. Det finnes steder der man kan konkurrere i lavlandet, så det blir likt for alle, sier Halfvarsson til VG.

Aftonbladet omtalte svenskens forslag først. Jo høyere man er over havet, jo tynnere blir luften. Skirenn i høyden, som i sveitsiske Val Müstair i åpningshelgen av Tour de Ski, gjør at mange utøvere trenger akklimatisering en periode i forkant for å kunne være på sitt beste.

Fakta Tour-stillingen Tour de Ski sammenlagt etter 3 av 7 etapper: Johannes Høsflot Klæbo 49:27 Pål Golberg +37 sekunder Simen Hegstad Krüger +40 Didrik Tønseth +57 Calle Halfvarsson +1:11 minutter Federico Pellegrino +1:13 Hans Christer Holund +1:17 William Poromaa +1:23 Sindre Bjørnestad Skar +1:33 Ben Ogden +1:43 Gjenstående etapper: I Oberstdorf (Tyskland): Onsdag 4. januar: 20 km jaktstart fristil. I Val di Fiemme (Italia): Fredag 6. januar: Sprint klassisk.

Lørdag 7. januar: 15 km fellesstart i klassisk.

Søndag 8. januar: 10 km fellesstart fristil. PS 1: Kvinner og menn går samme distanser gjennom hele touren.

PS 2: Tour de Ski vises på TV 3 og Viaplay. Vis mer

Viaplay-ekspert Martin Johnsrud Sundby gikk blant annet ut mot Emil Iversen for at han ladet opp til Tour de Ski i lavlandet. Det i motsetning til for eksempel Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg, Tiril Udnes Weng og Anne Kjersti Kalvå, som tilbrakte julen i høyden og har levert bra hittil i touren.

Det er denne «problemstillingen» Halfvarsson vil til livs.

– Jeg synes ikke det er noen av stedene i høy høyde som er veldig spektakulære hvor det kommer mye folk. Jeg fatter ikke hvorfor vi ikke går i Ulrichehamn Ulrichehamnski-sted i Sverige, i Västergötland, i lavlandet. hvor det kommer 40.000. Det er helt uforståelig for meg, sier Halfvarsson.

33-åringen legger til at meningen hans er påvirket at han sliter i høydekonkurranser og har blitt familiefar.

Forslaget møter derimot motstand i det norske laget.

– Kun skirenn i høyden er mitt motsvar, sier Klæbo, som har hatt tre høydeopphold denne sesongen, til VG.

Sist vinter var OL i Beijing i høyde, mens denne vinteren er det verdenscup i høyden i Davos, Val Müstair og Livigno.

– For meg er det toppidrett man holder på med. Presterer du best i lavlandet, får du gå der. Er du best i høyden, gå der. Det er en del av «gamet», sier Klæbo - som har vunnet tre av tre renn hittil i touren.

– Kombinasjonen av at du er nødt til å ta vurderinger og optimalisere treningsplanen for å være best mulig på skirennene du går, er noe av sjarmen, fortsetter Klæbo.

Heller ikke Pål Golberg er imponert over utspillet til Halfvarsson.

– Å være toppidrettsutøver krever at man må gjøre noen valg og være mye borte hjemmefra. Hvis det er dét det står på, kan man finne på noe annet, sier Pål Golberg.

– Jo da, jeg kan jo finne på noe annet, svarer Halfvarsson.

Han får heller ikke støtte av lagkamerat William Poromaa.

– Jeg synes konkurranser i høyden har sin sjarm også, så jeg er ikke enig med ham, sier Poromaa.

Simen Hegstad Krüger er kjent for å være en av de som presterer best i tynn luft i høyden.

– Jeg synes man må klare å takle renn i høyden. Jeg mener at jeg har vist at det går an å gjøre det bra i høyden uten å ligge der i forkant, sier Krüger.

Emil Iversen har på sin side slitt med å prestere i høyden. Han smiler av utspillet til Halfvarsson.

– Jeg tenker vi som ikke synes det er artig å gå i høyden kan gå egne skirenn i lavlandet. Calle kan komme til Grova i Meråker, så kan vi ha en egen cup for de som ikke liker høyde. Sundby skal få være teknisk delegat der, sier Iversen og ler av eget stikk i retning av den tidligere lagkameraten etter ordkrigen de siste dagene.