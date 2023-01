Reagerer på manglende premiepenger: – Fint å få en blomst, men det gjør ikke satsingen bedre

GJØVIK (VG) NM-vinnerne og de seks beste utøverne får gavekort på blomster, de kan få blender, støvsuger, bok, medaljer, heder og ære. Men ingen premiepenger. Det får utøvere og ledere nivået bak eliten til å reagere.

FIKK PREMIER: Lotta Udnes Weng (midten), Ragnhild Haga (venste) og Helene Marie Fossesholm utgjorde pallen på fredagens 10 kilometer i fristil. På premieseremonien fikk de utdelt en rekke forskjellige varer. Blant annet en stor støvsuger, en mindre en og en maskin for luftrensing.





20.01.2023 20:41

– Det er jo ikke noe å leve av som langrennsløper. Det er lov å sette spørsmålstegn ved at det ikke er premiepenger, sier Mattis Stenshagen – til daglig utøver for hardtsatsende Team Aker/Dæhlie.

Han ble nummer seks på fredagens 15 kilometer fristil i herreklassen, måtte stille på medaljeseremoni og mottok i den anledning en gavesjekk fra en av Skiforbundets sponsorer som driver salg av blomster.

Stenshagen fortsetter:

– Det å gå på ski er livsgrunnlaget vårt. Når du ikke får noe igjen for å gå fort i NM, så er det merkelig.

REAGERER: Mattis Stenshagen, her avbildet under verdenscuprennet på Beitostølen i desember.

Han får forståelse for ønsket av Lotta Udnes Weng, dagens vinner på 10 kilometer fristil i dameklassen.

– Jeg kan skjønne hva han mener. Man blir ikke rik av å drive med langrenn hvis man ikke er i verdenstoppen, sier den ferske gullvinneren.

– Det kunne gjort det lettere for folk å fortsette satsingen hvis det var en liten slant her. Men jeg gidder ikke mene så mye om det, egentlig, sier Udnes Weng til VG.

EN STØGSUGER RIKERE: Lotta Udnes Weng, her sammen med premiene etter fredagens 10 kilometer i fristil.

Både Stenshagen og Udnes Weng var på plass da det ble avholdt premieseremoni for dagens seks beste utøvere.

I tillegg har vinnerne fått en blender, en støvsuger og en bok om Vind IL (idrettslaget som arrangerer NM).

I arrangørens invitasjon står det at de seks beste hvert renn får et gavekort og Norges Skiforbunds medaljer, diplomer og andre premier. Premiene er levert av lokale leverandører.

FIKK BLOMSTERSJEKK: Dagens trio på premieseremoni

Debatten rundt premiepenger i nasjonale renn dukket opp denne sesongen. Nærmere bestemt i den nasjonale åpningen i Sverige. Der fikk landslagsløper Moa Ilar 1000 kroner for sin andreplass og reagerte med å si at «dette er feil», skrev Expressen.

Konstituert generalsekretær i Norges Skiforbund, Øistein Lunde, bekrefter til VG at det ikke er premiepenger under årets NM på Gjøvik.

Han er også forelagt kritikken fra Stenshagen og langrennsleder Eivind Bjaaland (litt lengre ned i denne saken).

– Det er slik at det i nasjonale renn i Norge per i dag ikke er tillatt med premiepenger. Dette er derfor i første rekke en skipolitisk diskusjon som det er naturlig at Ski-Norge tar igjen. Deretter kan man eventuelt se på pengepremier i NM, sier han.

Da VG spør om hvorfor det ikke er tillatt, svarer Lunde slik:

– Uten at jeg kjenner all historikk, så er det nok det i første rekke historisk betinget og stammer fra «amatøridrettens» dager.

SKI-TOPP: Konstituert generalsekretær i Norges Skiforbund, Øistein Lunde, her avbildet ved en tidligere anledning.

Da VG spør Mattis Stenshagen hva som hadde vært rett og rimelig for gode resultater i NM, svarer han slik:

– Det kunne vært litt, det kunne vært mye også. Det er som sagt en diskusjon som bør tas. Vi legger livet vårt i dette. Det å gå fort skal være livsgrunnlaget vårt, sier han og fortsetter:

– For de beste som går verdenscup hver helg, så er det ikke avgjørende. Men klinker du til blant de nest beste, så er det fint å få en blomst, men det gjør ikke satsingen noe bedre, sier han.

Leder for regionlaget vest, Eivind Bjaaland, sier til VG at det så klart burde vært premiepenger i NM. Han hadde én utøver, Vebjørn Turtveit, blant de seks beste under herrenes 15 kilometer fredag.

– De aller fleste som går NM, de lever på studielån og sin kjære mor og far. Det hadde vært veldig stas for dem som ikke er på elitelag og en ekstra gulrot for dem, sier han.

Han sier at 5000 kroner for en tredjeplass, eksempelvis, «hadde vært gull».

– Så premiepenger hadde vært på sin plass?

– Ja, Skiforbundet har jo 90 millioner i inntekter. De hadde jo kunne gjort det, sier Bjaaland.