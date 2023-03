Ragnhild Haga legger opp: – Trist og rart

Ragnhild Haga (32) gir seg som langrennsløper på toppnivå.

LEGGER OPP: Ragnhild Haga vant kvinnenes historiske femmil i Holmenkollen i mars og legger dermed opp i stil.





30.03.2023 16:41 Oppdatert 30.03.2023 17:18

Det melder hun selv på Instagram torsdag.

– Min tid som toppidrettsutøver er over etter NM. Jeg kjenner at jeg trenger en forandring i tilværelsen, selv om det også er trist og rart, skriver Haga og fortsetter:

– Jeg gleder meg til å finne nye mål å jobbe mot, til å være mosjonist og til å være mer hjemme med dem som har støttet meg gjennom skikarrieren.

Dermed blir fredagens NM-tremil på Tolga karrierens siste renn for 32-åringen.

Haga tok OL-gull individuelt på 10 km fristil i Pyeongchang i 2018. OL-gull ble det også på stafetten i det mesterskapet, og i mars ble hun historisk som tidenes første vinner av femmila for kvinner i Holmenkollen.

Fakta Ragnhild Haga Alder: 32 år (født 12. februar 1991)

Klubb: Åsen

Meritter, OL: To gull (10 km fri teknikk og 4 x 5 km 2018)

VM : 4.-plass som best (2017)

Verdenscupen: 2 seirer (2017 og 2023) og ytterligere ni plasseringer på seierspallen

NM: Fire gull

Aktuell: Kunngjorde torsdag at hun legger opp som eliteløper. Kilde: NTB Vis mer

– Jeg kommer til å savne de intense klemmene etter skirenn, latteren en sen kveld når man deler rom på samling, å slite seg gjennom langturer sammen i regn og vind. Jeg har lært, opplevd og oppnådd mye siden jeg tråkket mine første skispor med foreldrene og brødrene mine i lysløypa på Åsen. Veien fra karusellrenn til OL-gull vil jeg aldri glemme, skriver Haga.

– Det siste året har jeg vært med på tidenes revansje av det norske damelaget, i tillegg til selv å vinne i Holmenkollen. Begge deler har gjort meg rørt og stolt.

Flere av Hagas lagvenninner og konkurrenter har kommentert på Instagram-innlegget:

– Takk for fine år på lag Ragnhild. Du vil bli savnet, skriver Helene Marie Fosseshol.

– Du har inspirert og kommer til å bli savnet i skisporet fremover. Lykke til med alt du tar for deg, skriver svenske Jonna Sundling.

– Takk for alle disse årene Ragnhild! Så glad for at jeg fikk sjansen til å bli kjent med deg, skriver Ebba Andersson – også hun svensk.