Johaug avviser Karlsson-påstand om VM-fordel: – Påvirker meg ingenting

Frida Karlsson (21) hevder Sverige har fått en stor VM-fordel siden Norge ikke vil delta i Tour de Ski i januar. Therese Johaug (32) og de andre norske langrennsprofilene er ikke enige.

STJERNER: Svenske Frida Karlsson og Therese Johaug avbildet etter målgang i finske Ruka i slutten av november. Foto: NTB

18. des. 2020 19:07 Sist oppdatert nå nettopp

– Det påvirker meg ingenting, egentlig.

Det svarer Johaug på spørsmål om hvordan hun påvirkes av det lange konkurranseavbrekket som skyldes at Norge har valgt å ikke delta på verdenscupen i Davos, Dresden og Tour de Ski.

Samtidig får VG videreformidlet fra Aftonbladet at svenske Karlsson har en helt annen oppfatning.

– Jeg tror det betyr kjempemye å gå Tour de Ski. Jeg pleier å bli bedre desto lenger sesongen går og jo mer jeg får konkurrere. Konkurranser er den beste treningen, og man får med seg mer enn bare det fysiske, sier Karlsson og utdyper:

– Man får også med seg det taktiske, det som handler om erfaring og hvordan man skal legge opp løpet. Så jeg tror vi har en fordel.

– Jeg føler at jeg kan stille maksimalt forberedt uansett, kontrer Johaug og varsler en periode med mye mengdetrening og noen testløp fremover.

Uenige norske damer

Heidi Weng beskriver situasjonen med coronaviruset som helt spesiell. Hun er åpen om at hun er bekymret over smitterisikoen. Derfor er det godt å slippe å dra på utenlandsturer, hvor sjansen er høyere for å bli infisert enn i Norge.

– Å gå masse skirenn nå, og spesielt reisingen som må til, slipper man nå. Og den koster krefter. Nå blir det mer bra trening, selv om man gjerne skulle gått skirenn – hvis det hadde vært en normal sesong. Men det er jo ikke normalt i det hele tatt i verden, og da er det en annen situasjon, sier Weng til VG.

– Tror du Sverige og de andre utfordrerne har en VM-fordel siden de får konkurrert internasjonalt mens dere er i Norge?

– Vi har sett før at det er mulig å stå over skirenn for å prestere i mesterskap. Så jeg tror ikke det har så stor betydning.

– Men er dette en helt ny situasjon å være i?

– Ja, vi har jo aldri opplevd det før. Men slik er det for alle, uansett hva du driver med, sier Weng med tanke på konsekvensene av coronapandemien, sier Weng.

Samstemte tvillinger

Den tanken deler firmenningene Lotta og Tiril Udnes Weng.

– Sverige er heldige som får gå skirenn. Men når vi kommer til VM, skal det forhåpentligvis ikke ha så mye å bety. Vi får jo gått skirenn før den tid, sier Lotta Udnes Weng.

Hun hadde uansett ikke planlagt å gå Tour de Ski, men det hadde tvillingsøsteren Tiril.

– Jeg hadde tenkt å gå Tour de Ski, så det blir ganske stor forskjell på hva man gjør de neste ukene. Det blir trening og intervaller i stedet for å gå skirenn. Det er selvfølgelig kjedelig, men på sikt tror jeg ikke det har så mye å si, forteller hun til VG.

VM i tyske Oberstdorf skal etter planen arrangeres i månedskiftet februar/mars.