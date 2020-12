Petter Northug forklarer seg i retten i dag

Petter Northug (34) avgir mandag forklaring i Oslo tingrett via videolink. Han er siktet for råkjøring og oppbevaring av kokain og andre ulovlige stoffer.

MØTTE MEDIA: Petter Northug møtte media den 21. august 2020. Han fortalte om alvorlig rusproblem. Foto: DAVID ENGMO

21. des. 2020 11:44 Sist oppdatert nå nettopp

Rettssaken mot Northug startet kl. 12.00. Det hele er en tilståelsessak der det er vanlig at dommen fastsettes i rettsmøtet - etter at siktede har forklart seg, og trolig i dag.

Northug selv er ikke til stede i rettssal 250 i Oslo tingrett, men er representert ved sin forsvarer Halvard Helle.

Northug er siktet for å ha oppbevart over seks gram kokain og 0,6 gram MDMA.

Han skal også ha oppbevart tre tabletter som inneholder det narkotiske stoffet Diazepam og to tabletter som inneholder Alprazolam.

Bilkjøringen handler om fire episoder - på tre ulike dager - alle med en Jaguar F-type med 5.0 liters V8-motor og 575 hestekrefter:

Mandag 10. august 2020: Skal ha kjørt i 203 km/t i 110-sone på E6 ved Espa.

Onsdag 12. august 2020: Skal ha kjørt i 204 km/t i 80-sone mellom Elverum og Trysil.

Torsdag 13. august 2020: Skal ha kjørt i 221 km/t i 80-sone mellom Trysil og Elverum.

Torsdag 13. august 2020: Skal ha kjørt i 168 km/t i 110-sone på E6 i Ullensaker.

Ifølge siktelsen filmet Northug speedometeret og veibanen under kjøringen:

«Samtidig foretok han flere forbikjøringer i denne hastigheten, blant annet i en venstresving. Han kjørte også flere ganger i motsatt kjørefelt mens han hele tiden filmet og kommenterte egen kjøring. Den beskrevne kjøringen innebar en stor fare for ham selv og andre trafikanter», heter det.

Den tidligere skikongen ble stoppet av politiet på E6 i Ullensaker torsdag den 13. august. Han møtte media den 21. august. Da innrømmet Northug at han slet.

– Jeg har et alvorlig rusproblem, bestående av alkohol, narkotika og piller i forbindelse med periodevis hard festing i det siste. Og det har blitt mye hard festing i det siste, uttalte Northug da han første gang snakket offentlig etter hendelsene.

– Jeg var på fest tirsdag kveld, til langt på natt på onsdag. Der ble det inntatt både alkohol og kokain, og sent onsdag kveld kjørte jeg til Trysil. Torsdag var jeg på skiskolen, sa Northug henvendt til medieoppbudet.

I 2014 ble han dømt til 50 dagers ubetinget fengsel for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. I tillegg mistet han førerkortet for «alltid». Det innebar i praksis at han måtte vente fem år før han kunne søke om å få tilbake førerretten.

Petter Northug har trent sammen med blant andre lillebror Even i høst.