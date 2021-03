Foto: Rune Petter Ness, Adresseavisen Langrenn Ski-VM 2021 Vodka, vinnerskalle, svartsinn og superhelt

Aleksandr Bolsjunov (24) kan fremstå som både humørsyk og sprudlende. Nå har han bestemt seg for at det er hans tur til å bli VM-konge.

Nå nettopp

– Kom til vår middag klokken 19 i kveld, så vil jeg gi ham litt bursdagskake. Og så har jeg litt vodka. Til Johannes (Høsflot Klæbo) kan jeg tilby hjemmelaget vodka. Det er faren min som har laget den, sa Bolsjunov og lo så han ristet.

Ordene falt nyttårsaften for et drøyt år siden. Det var bursdagen hans. 24-åringen fra Podyvotje i Russland var i perlehumør selv om det ikke ble seier, bare en tredjeplass på Tour de Ski-etappen denne dagen. Han og Sergej Ustjugov hadde vært med på å hindre at jevngamle Johannes Høsflot Klæbo hadde tatt en pallplass.