Gikk fra å være best til å bli «ingen»

Håkon Skaanes mener trønderne tar seg bedre tid enn andre – noe som skiller dem fra andre i Norge.

Strindheim-løperen Håkon Skaanes ble juniornorgesmester. Overgangen til senior beskriver han som «tøff»: – Men det handler om å ta steg for steg og sesong for sesong. Foto: Richard Sagen

8 minutter siden

Håkon Skaanes (21) fra Trondheim og Astrid Stav (22) fra Meråker har vært to av de mest suksessfulle juniorløperne de senere åra. Nå er begge seniorutøvere og satser fortsatt for fullt i skisporet.

Adresseavisen legger frem tallene fra individuelle langrennskonkurranser i junior-NM i perioden 1991-1993 og 2017-2019 for de to unge skiløperne. I første periode var det 111 topp 10-plasseringer signert utøvere i trønderske klubber på totalt 36 konkurranser. Et snitt på 3,08. I den siste perioden ble det kun 53 topp 10-plasseringer på totalt 54 individuelle konkurranser. Et snitt på 0,98.