Karlsson om «drama queen-stempel»: – Vet ikke hva de begrunner det med

ZHANGJIAKOU (VG) OL har gitt tårer og nedturer for Frida Karlsson (22). Nå svarer hun på stempelet som «drama queen».



SØNDERKNUST: Frida Karlssons ansikt etter stafettetappen forteller alt.

12. feb. 2022 13:06 Sist oppdatert nå nettopp

– Ja, kanskje jeg er det ... Men jeg vet ikke hva de begrunner det med, sier Karlsson på VGs spørsmål etter stafetten.

Det ble bronse for gullfavorittene fra Sverige, men Karlsson skuffet på sin etappe og tårene rant igjen etter at hun hadde vekslet. Over en time senere virket hun fremdeles veldig preget av nedturen.

Karlsson kom til OL som en klar medaljekandidat, men det har ikke blitt som den svenske yndlingen håpet på. Hun var utslitt og måtte ha hjelp i målområdet etter både femteplass på skiathlon og 12. plass på 10-kilometeren. Bildene etter målgang har vært dramatiske.

Karlsson var særlig knust og gråt etter 10-kilometeren.

På VGTV stemplet Kari Øyre Slind 22-åringen som «drama queen». NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn var inne på det samme. Aftenposten har også kalt Karlsson «dramaqueen» i en overskrift.

Maja Dahlqvist, Karlssons bestevenninne og rompartner, avviser stempelet.

– Tror de Frida «faker», har de ikke sett når jeg sitter og mater Frida i dusjen med juice og hun omtrent sover. Det er kanskje noen som tror Frida er en «drama queen» og at det ikke er sant, men det er ikke et spill for galleriet, sier Dahlqvist, mens Karlsson smiler litt iblant skuffelsen.

Mia Karlsson, Fridas mor, sa til Expressen at hun kan forstå «drama queen-omtalen».

– Det er ofte drama rundt Frida. Slik har det vært siden hun var liten. Høyt og lavt.

Sveriges landslagssjef Anders Byström fnyser av dommen.

– Dere skal vite at Frida blir veldig utslitt, og hadde man sett hun på rommet i etterkant hadde man forstått hvor hardt hun har tatt seg ut. Det er ikke et spill eller drama-nykker, sier Byström.

Frida Karlsson har ingen god forklaring på hvorfor OL har blitt en nedtur.

– Jeg vet ikke riktig. Jeg har ikke i nærheten av samme kropp som jeg kjenner igjen. Første løpet ble en ordentlig utladning, som ikke kroppen var klar for. Og siden har jeg ikke hentet meg inn.

– Hva må du gjøre inn mot tremila?

– Jeg må håpe beina blir bedre, også må jeg be til høyere guder.

Therese Johaug sa etter stafetten at om hun var Karlsson, så ville hun dratt hjem og droppet tremila. Det er foreløpig ikke et alternativ blant den svenske ledelsen.

– Det trenger ikke å være så mye som mangler. Det kan skje mye på uken frem mot tremila. Men med det Frida viste i starten av sesongen, hadde vi forventet at hun skulle kjempe om medaljer, sier trener Stefan Thomson.

Russland vant stafetten foran Tyskland og Sverige. Finland og Norge fulgte utenfor pallen.