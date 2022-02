Johaug overrasket over Karlsson-smell

ZHANGJIAKOU (VG) Frida Karlsson (22) har skuffet og nærmest «kollapset» i målområdet begge gangene til nå i OL. Therese Johaug (33) er overrasket.

UTSLITT: Frida Karlsson fikk bistand etter å ha gått i kjelleren på 10-kilometeren. Det så dramatisk ut, men kort tid etterpå var hun på beina og svarte for nedturen.

– Jeg trodde kanskje at Frida og Ebba Andersson skulle gått fortere. Spesielt Frida har hatt sterke resultater i verdenscupen, så jeg forstår om de er skuffet. Men OL er OL og alle kjemper for å få medaljene sine. Det er ikke så lett, sier Johaug til VG.

33-åringen er i ferd med å bli OL-dronningen av Beijing med full pott foreløpig: Gull på 15 km med skibytte og 10 km klassisk.

I forkant av OL spådde de fleste at Frida Karlsson ville bli Johaugs hardeste utfordrer i høyden i Zhangjiakou, noen timer unna Beijing. Svensken slo Johaug i to verdenscupløp før jul, og stillingen de to skistjernene mellom var 2-2 før OL.

Karlssons fasit hittil i hennes første OL er 5.- og 12. plass. Etter begge løpene har hun vært helt i kjelleren og måtte ha hjelp. «Fiasko» har det stått i de svenske overskriftene.

– Frida er bedre enn det hun beviser i dag. Hun var i kjempeform før jul. Det så vi, og det var spennende å se om hun klarte å holde den formen, men det har vi nå sett at hun ikke har klart, konkluderer Johaug etter 10-kilometeren.

Karlsson gikk Tour de Ski – som endte med skuffelse. Samtidig tok Johaug en lang pause fra konkurranser og trente mye i høyden. Johaug er en av langrennsløperne med mest høydetrening i kroppen.

– Jeg kan bare snakke for meg selv, men jeg tenkte at formen ikke skulle være så god før jul. Jeg har prioritert mye trening i høyden og ikke så mye fart. Frida har vært mer hjemme og kanskje trent mer fart. Jeg trodde Frida skulle være sterkere her enn det hun har vist til nå, sier Johaug.

VENTET MER: Therese Johaug trodde Frida Karlsson skulle være sterkere i OL. Her i prat med VG etter medaljeseremonien hvor hun fikk beviset på at hun er best i 10 kilometer klassisk.

Svensken var vel å merke i høyden i oppkjøringen og en lengre periode rundt jul, samt den siste tiden før OL-avreise. Men hun sto over en leir i oktober.

Frida Karlsson tok hele intervjurunden torsdag og la ikke skjul på skuffelsen. Tårene rant.

– Jeg hadde ikke noe å trykke på med i dag. Det er frustrerende, sier hun til VG.

– Du kom til OL som en klar medaljefavoritt. Hvordan opplever du dette?

– Det kjennes veldig «tråkigt». Jeg har jobbet for dette så lenge, svarer Karlsson.

Johaug klarte ikke å dy seg da Nettavisen spurte om hva hun tenkte om at svenskene til nå ikke har innfridd egne forventninger.

– Den som ler sist, ler best, svarte Johaug og lo godt.

– Neida, men mesterskap er mesterskap, og verdenscup er verdenscup, la hun til.

– Tror du Karlsson kan snu det inn mot resten av OL?

– Selvsagt kan Frida gå fort i tremil og stafett, men det ser ikke ut som hun er i den samme formen som før jul.

– Er det noen som kan snu det, er det meg, sa Karlsson selv.

PS! Lørdag morgen er det stafett. Therese Johaug går andreetappen for Norge, Frida Karlsson går den tredje for Sverige.