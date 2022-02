Klæbo fortsetter med ekstremt korona-regime: Bil og privatfly

Dobbelt gull-vinner Johannes Høsflot Klæbo (25) fortsetter med sitt ekstreme corona-regime også etter OL. Det handler om å sikre verdenscupseieren.

Johannes Høsflot Kløbo sammen med Therese Johaug på flyplassen i Beijing før avreise til Norge natt til mandag norsk tid.

21. feb. 2022 12:42 Sist oppdatert nå nettopp

For å klare det skal han blant annet:

Bli kjørt med bil av faren Haakon fra Gardermoen til Trondheim mandag – for å unngå rutefly.

Bli hentet med privatfly av finske arrangører til et showrenn i Helsinki denne uken – og så dra rett til Lahti med bil. Igjen for å unngå rutefly.

Pappas privatbil blir også transportmiddelet til Drammen/Holmenkollen og Falun.

Klæbo leder nå både verdenscupen totalt og sprintcupen klart – når rennene i Lahti, Drammen, Oslo, Falun og Tjumen gjenstår.

– For å redusere sannsynligheten for smitte, så kjører jeg fra Skeikampen til Gardermoen for å hente Johannes – samt kjører han videre til Trondheim i kveld. Vi er nok ikke i Trondheim før rundt midnatt, men han unngår rutefly og masse mennesker, skriver pappa Haakon Klæbo til VG.

– Planen er videre at Johannes skal dra til Lahti via Helsingfors på torsdag formiddag. Han skal delta på en sprint under Helsinki Ski Weeks på Olympiastadion i den finske hovedstaden. Deretter blir han fraktet i bil til Lahti hvor det kommende helg er verdenscup. Johannes blir hentet i et fly fra arrangøren av Helsinki Ski Weeks i Finland på Værnes torsdag. Dette gjøres ikke minst av smittehensyn.

– Johannes ønsker å prioritere smittevern svært høyt også i dagene og ukene fremover, slik at han får fullført sesongens verdenscup. Da smitterisikoen er langt høyere enn tidligere, vil han i dagene og ukene fremover også være svært streng når det gjelder smittevern. Han vil kort sagt ha kontakt med så få personer som mulig også i tiden fremover, rett og slett for å unngå smitte. I alle fall skal han forsøke på det.

Klæbo senior opplyser at Johannes stiller opp i begge rennene i Lahti til helgen.

– Deretter står verdenscup i Drammen og Holmenkollen for tur. Vi planlegger å kjøre bil fra Trondheim til rennene i Oslo og Drammen. Senere tar vi også bil til Sverige og Falun.

Klæbo endte i karantene under høydeoppholdet i Italia etter at treneren hans, Arild Monsen, testet positivt for corona. Han dro hjem til Norge med privatfly, betalt av en sponsor, før avreisen til Kina-OL.