Russisk OL-vinner anklager Bolsjunov for «stjernefeber»

Verdenscupvinner Aleksandr Bolsjunov (24) var involvert i flere kontroverser gjennom langrennssesongen. Nå blir han beskyldt for å ha stjernenykker – noe han selv avviser.

FÅR KRITIKK: Aleksandr Bolsjunov anklages for ikke å utvise nok respekt overfor konkurrentene, men avviser selv kritikken. Foto: Markku Ulander / Lehtikuva

9. apr. 2021 23:11 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Russiske Bolsjunov har vært verdens beste skiløper de siste sesongene, men har også fått et stempel som sportens «bad boy».

Den tidligere OL-vinneren Anfisa Reztsova (56) mener 24-åringen må skjerpe seg i en uttalelse til russiske Sport-Ekspress.

– Bolsjunov lider litt av «stjernefeber», noe som gjenspeiler seg i oppførselen hans og holdningene mot andre idrettsutøvere, mener russeren med en stor karriere som langrennsløper og skiskytter bak seg.

Reztsova – olympisk mester fra Calgary, Albertville og Lillehammer – mener landsmannen går med nesen litt i skyene, altså at han oppfører seg noe arrogant. Hun refererer blant annet til episoden fra Lahti, der Bolsjunov slo etter finske Joni Mäki på oppløpet og siden kroppstakkelet ham kraftig i målområdet.

– Jeg er sjokkert over det som skjer. Det hører ikke hjemme på noen som helst måte i langrenn, og det er langt over grensen for det vi kan tolerere, uttalte landslagstrener Eirik Myhr Nossum til VG den gangen.

Kollisjonen med Mäki skapte stor oppmerksomhet internasjonalt. Langrennskommentator i Sport-Ekspress, Vladimir Ivanov, mente det ble tegnet et bilde av ham som hovedskurken i skiverden, men flere av landsmennene har forsvart Bolsjunov. Reztsova er ikke blant dem som tar «Sasja» i forsvar.

– Alt var helt synlig – Sasja gikk opp til finnen og trampet nesten på ham.

– Jeg respekterer Sasja veldig mye, men måten han oppførte seg ... Jeg syns han gjorde feil, fortsetter hun.

Les også Bolsjunov: Blar opp 1,2 millioner for en stormølle

Bolsjunov har fått med seg 56-åringens kritikk mot hans ego. Det russiske langrennsesset nekter for å ha stjernenykker.

– Jeg hørte det, men har ikke lest intervjuet og kommer ikke til å gjøre det. Jeg tror ikke jeg ble rammet av stjernefeber. Fra det jeg kjenner til vedkommende, er det mange motstridende utsagn, så jeg kommer ikke til å uttale meg, svarer den russiske skistjernen på spørsmål om Reztsovas utsagn.

Dagen før sammenstøtet med Mäki kolliderte Bolsjunov med Hans-Christer Holund. Han stjal nok en gang overskriftene etter VM-femmilen da han brakk staven på oppløpet, etter et sammenstøt med Johannes Høsflot Klæbo.

Nordmannen ble senere diskvalifisert. Emil Iversen tok gullet, mens Bolsjunov fikk sølv etter å ha spurtet med brukket stav. Simen Hegstad Krüger tok bronsen: