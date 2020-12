Sundby tilbake etter ryggtrøbbelet – Golberg vant sekundstrid

Martin Johnsrud Sundby har fryktet at ryggplagene kan sette stopper for karrieren. Søndagens prestasjon ble kalt et håp for Røa-løperen.

HAR SLITT: Martin Johnsrud Sundby var på sporet av gammel form på Natrudstilen søndag. Foto: Geir Olsen

6. des. 2020 12:19 Sist oppdatert nå nettopp

Sundby ble nummer 11 under Norgescup-rennet, nesten 35 sekunder bak vinneren Pål Golberg. Men det var et positivt resultat etter katastrofal start på Beitostølen for to uker siden.

– Et stort steg i riktig retning. På Beitostølen så det mørkt ut. Nå er det håp, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn om Sundbys løp

Rennet ble vunnet av Pål Golberg etter sekundstrid. Sjur Røthe gikk først i mål 2,7 sekunder foran Martin Løwstrøm Nyenget. Men fem startnummer bak kom Pål Golberg og avgjorde rennet med en differanse på fire sekunder ned til Røthe. Nyenget endte på tredjeplass.

– Det er dritt å vite at man ligger tre sekunder foran Sjur. Du vet at han kan gå og gå, sier Golberg som imidlertid kunne glede seg over at han klarte å avgjøre duellen mot lagkameraten.

– Det har vært en sjelden bra oppkjøring, men jeg røk på en bihulebetennelse for Beitostølen, sier Golberg som fikk en nedtur i verdenscupåpningen.

Sjur Røthe ser nå selv at det kan bli kun verdenscuprenn i Falun på ham, utenom nasjonale renn, før VM. Sammen med Golberg har han ladet opp til rennene på Natrudstilen på hytta i nærområdet.

Men det var Sundby var det store spørsmålstegnet i det 15 kilometer lange rennet i klassisk under Norgescupen på Natrudstilen søndag. Han har slitt voldsomt med ryggplager i sesongstarten, noe som ifølge skiløperen selv truer karrieren hans.

Søndag var det imidlertid en helt annen Sundby som var tilbake i løypene, da hanvar med å prege rennet fra start.

Halvveis i rennet lå han på sjette plass 7,9 sekunder bak Nyenget, som da ledet rennet. På de neste fem kilmetertne tapte han rundt 15 sekunder. I mål skilte det ytterligere 12 sekunder til teten. Det har spesielt vært utover i rennet at ryggplagene har meldt seg.

På Beitostølen var det mørkt for Sundby da han forsvant fra stadion uten å si et ord lørdag etter 40. plass på 15 kilometer klassisk. Dagen etter gjorde han seg klart til revansje i skøyterennet. Men det endte enda verre, da han brøt. Grunnen er de alvorlige ryggproblemene i korsryggen som han ser på som problemer som kan avslutte karrieren.

– Dette er det samme som skjedde i fjor. Jeg har kjempeproblemer med korsryggen. Det er som kniver i ryggen. Vi går i blinde akkurat nå, sa Sundby til VG.

Skiløperen, som ikke ble tatt ut på landslaget denne sesongen, har friplass til 15 kilometer i VM fordi han er tittelforsvarer på distansen.