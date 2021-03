Johaug mest overlegen siden 60-tallet: – Formidabelt

OBERTSDORF/OSLO (VG) Therese Johaug (32) takket en forsker etter det klareste gullet på 10 kilometer siden 60-tallet. Trener Pål Gunnar Mikkelsplass mener eleven sin fortsatt kan bli bedre.

VERDENS BESTE: Therese Johaug tok nok et VM-gull under 10 kilometer tirsdag. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

2. mars 2021 15:50 Sist oppdatert 22 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Johaug slo Frida Karlsson med hele 54,2 sekunder på 10-kilometeren i skøyting. Johaug brukte 23.09,08 minutter på løpet.

– Det er formidabelt stort. Det er så utklassing, helt suverent. Det er ganske mange prosent bedre, sier trener Mikkelsplass.

Når det gjelder 10 kilometer med VM-status, som gjelder OL til og med 1984, er det den største seiersmarginen på distansen siden Toini Gustafsson fra Sverige slo Berit Mørdre fra Norge med 1,09,1 i Grenoble-OL i 1968.

Det var selvsagt i klassisk stil. Gustafsson gikk løpet på 36.45,5 minutter – altså omtrent 13,5 minutt lenger løpstid enn Johaugs gulløp tirsdag.

SØLVVINNER: Berit Mødre tok sølv på 10 kilometer i Grenoble-OL i 1968 i dette løpet. Foto: NTB

– Da gikk de vel på treski, og det var varmt og klisterføre. Tar du disse faktorene inn, er dette gullet mer suverent. I dagens moderne langrenn er 52 sekunder formidabel avstand, sier Mikkelsplass.

– Det er artig. Det er en tøff løype. Samtidig som det var ganske raskt føre. Jeg kjente at både teknikk, kropp og form var på sitt beste i dag, sier Johaug til VG om den suverene seieren.

Takket forsker

I seiersintervjuet med NRK takket Johaug NTNU-forskeren Jan Kocbach, som også er tilknyttet Olympiatoppen og Norce Research. De samarbeidet etter at Johaug gikk to distanseløp uten seier i Falun før VM.

Kocbach hjelper skilandslaget med analyser. Han følger utøverne via deres GPS-klokker, og ser hvor de kan hente tid og bevisstgjør at det lønner seg å gå jevnt. Slik skal man utnytte kapasiteten best mulig.

– Det er egentlig veldig enkelt. Det handler om å få dem til å gå jevne runder. I Thereses tilfelle oppdaget vi at hun i enkelte tilfeller åpnet litt for hardt, og fikk det litt til slutt, sier Kocbach til VG.

Les også Slet i varmen: – Verste jeg har vært med på

Thomas Losnegard, som har doktorgrad i idrettsvitenskap, hjelper også utøverne med hvordan de kan utvikle små detaljer, forteller Kocbach.

– Man kan analysere seg i hjel med tallene. Det er mange sider med tall, og man ser hvordan man utvikler seg mot andre. Det er et veldig bra redskap for å bli mer bevisst, sier Mikkelsplass.

– Å jobbe med de smådetaljene er det som driver meg, sier Johaug til VG.

Ser forbedringspotensial

Da Johaug ble slått to ganger på skarpt føre i Falun, sier Mikkelsplass at hun ikke gikk bra på ski. Da får hun heller ikke brukt kapasiteten.

– Hun er på snøen, gjør gode skyv og stresser ikke. Når teknikken ikke sitter, får ikke Therese kraften ned i snøen. I dag gjør hun et perfekt teknisk løp, og det er da hun får utnyttet kapasiteten sin, sier Mikkelsplass.

Han mener det finnes flere områder Johaug kan forbedre fortsatt.

Les også Johaug innrømmer mental utfordring: – Vitner om selvtillit

– Det er flere ting som kan bli enda bedre. Hun har blitt kjempebra på staking og tatt steg i skøyting i lett terreng. Men hun kan fortsatt bli bedre i svinger for eksempel, sier treneren.

Han forklarer at duoen lar seg inspirere av hvordan Helene Marie Fossesholm tar svinger.

– Med hennes sykkel-erfaring er Helene rå på å finne kurver og veivalg, sier Mikkelsplass.