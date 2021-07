Refser samarbeidsklimaet og leder ny satsing

Med seg på laget har de et talent de omtaler som «Mini-Klæbo».

Magnus Stensås og Mats Iversen utgjør trenerteamet på det nyetablerte laget Team Midt-Norge Elite. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

GRANÅSEN: – Før kriget vi mot hverandre.

Sørtrønder Magnus Stensås ser bort på nordtrønder Mats Iversen.

– Ja, det har virkelig endret seg. Alt dette begynte med at vi samarbeidet litt i fjor.

Stensås var en del av rekruttlandslaget for noen år tilbake, men la opp som skiløper for et drøyt år siden. Mats Iversen er lillebroren til landslagsløper Emil, og har ved siden av kretslagsjobben en viktig rolle som støttespiller for storebroren.

– Kritiske

Etter fjoråret tok det ikke lang tid før de fant ut at det var på tide å ta grep.

– Både kretsene og klubbene trenger noen som pusher og utfordrer dem. Vi har nok vært i overkant kritiske, men det har gjort monn, sier Stensås.

Bak dem ligger elleve unge og håpefulle skiløpere på betongen i Granåsen. Knapt noen av dem har på samme treningsklær. 13 løpere utgjør Team Midt-Norge Elite.

– Vi har nok det laveste budsjettet av alle lag i Norge, sier Stensås og smiler.

Det nye kretslaget skal utelukkende kjøre hjemmesamlinger: – Du blir ikke en bedre skiløper av fancy samlinger, sier trener Magnus Stensås. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Trenerduoen sier at de begge skal ha en stillingsprosent på 20 prosent hver. Budsjettet for laget vil trolig havne på et sted mellom 600 000 og 800 000.

– Det blir en til tre økter i uken og hjemmesamlinger. Du blir ikke en bedre skiløpere av fancy samlinger. Det viktigste er jobben du gjør i treningsarbeidet.

Én ulempe

Stensås hevder at det sportslige opplegget deres er på høyde med lag som har helt andre økonomiske muskler.

– Det blir nok mye dugnadsarbeid for oss også. Men skal vi få til dette, må vi bare kjøre på, sier han.

Iversen nikker anerkjennende.

Det er bare et minus:

– Alt er sentralisert i Trondheim. Men det er vi avhengige av for å kunne følge opp utøverne tett. Vi kan ikke kjøre Trøndelag rundt hver uke.

Samtidig har 30 løpere fått tilbud om å være en del av Team Midt-Norge, som er et kretslag under elitelaget. Disse får være med på ei økt i uken og to hjemmesamlinger.

– Nå må alle vi i Midt-Norge dra i samme retning. Det holder ikke med mange små miljø lengre, sier Stensås.

Fakta Kretslaget Mats Iversen (Nord-Trøndelag) og Magnus Stensås (Sør-Trøndelag) danner trenerteamet. Utøvere: Olve Rye (Byneset IL), Ole Morten Flataker (Hommelvik IL), Karsten Vestad (Molde- og Omegn IF), Magnus Harr Lian (Klæbu IL), Even Michelsen (Byåsen IL), Martin Julian Buvarp (Byåsen IL), Vegard Sivertsgård (Tydal IL), Edvin Ingebrigtsen (Bratsberg IL), Kristoffer Jullum Fiskvik (Varden IL), Magnus Håbrekke (Byåsen IL), Julie Viktoria Berg (Leksvik IL), Guro Bostad (Strindheim IL) og Alise Einmo (Strindheim IL). Vis mer

Trenerduoen savner begge en rød tråd i utviklingen av gode seniorløpere i Midt-Norge.

– I Nord-Trøndelag er det veldig tynt i seniorklassen. Det er rett og slett kritisk og få som satser for fullt. Dette er et konkret grep for å samle de gode kreftene og tilby utøvere et bra opplegg, sier Iversen.

– Ingen gullgruve

Bak suksesslaget Team Elon-Midt-Norge, mener han og Iversen at det ikke har blitt jobbet godt nok på tvers av kretser og klubber.

– Vi har vært frustrerte over mangelen på et bra nok tilbud for dem som ikke er gode nok for regionlaget, sier Stensås.

Han omtaler seg selv og Iversen som to «vaktbikkjer».

– Samarbeid er nøkkelen for å utvikle flere gode skiløpere i Midt-Norge. Jeg mener vi aldri har vært god nok på den biten. Dette laget er ingen økonomisk gullgruve, men det sportslige tilbudet skal være godt nok for å bli god, sier Stensås.

Her er hele laget på plass i Granåsen: Edvin Ingebrigtsen (første rekke, fra venstre), Karsten Vestad, Julie Victoria Berg, Alise Einmo, Olve Rye, Martin Buvarp og Guro Bostad. Magnus Håbrekke (andre rekke, fra venstre) Magnus Harr Lian, Kristoffer Fiskvik, Vegard Sivertsgård, Ole Morten Flataker og Even Michelsen. Mats Iversen (tredje rekke, fra venstre) og Magnus Stensås. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Mange takket nei

Selv har han vært en del av både det gamle kretslaget i Sør-Trøndelag og regionlaget i Midt-Norge.

– Da jeg var aktiv for noen år tilbake, takket mange nei til kretslaget. Nå er planen å øke attraktiviteten betraktelig, sier han.

Iversen håper de evner å finne en modell som gagner seniorutøvere i alle de tre kretsene.

– Vi er avhengig av at det jobbes godt i klubbene, mens regionlaget er avhengig av at vi jobber godt. Landslagene, som er øverst i næringskjeden, er igjen avhengig av gode regionlag. Dette er en rød tråd fra toppen og ned til klubbene, sier han.

Stensås omtaler Karsten Venås som det aller største talentet på laget. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Spår sammenslåing

Nyvalgt kretsleder i Sør-Trøndelag Torbjørn Mæhlumsveen vil at alle tre skikretsene i Midt-Norge blir til én. Nabokretsene sier imidlertid at det ikke er et tema per nå.

Stensås og Iversen vil ikke svare ja eller nei på spørsmål om de ønsker at de tre skikretsene blir sammenslått. Men:

– Jeg tror skikretsene i Trøndelag blir slått sammen på et tidspunkt. Fylkene er jo slått sammen, så det er nok naturlig at det skjer en eller annen gang, sier Iversen.

Det nyetablerte laget består stort sett av sørtrøndere, men med innslag av et par nordtrøndere og én romsdaling. Og det er romsdalingen som trekkes frem som det aller største talentet.

– Han irriterte vettet av meg allerede for fire år siden. Det var ei samling jeg var med på i Molde, og da var han invitert til å være med. På elghufsøkta var han veldig sterk. Vi snakker om et skikkelig kapasitetsdyr, sier Stensås.

Karsten Vestad slo blant annet Petter Northug jr. i skisporet tidligere i år. Nå er 20-åringen en del av Team Midt-Norge Elite. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

«Mini-Klæbo»

Karsten Vestad kommer fra gamle Fræna kommune, like utenfor Molde. Han bor i Meråker og studerer idrettsvitenskap ved Nord universitet. 20-åringen kan vise til flere norgescupseire som junior.

– Magnus og Mats er to engasjerte trenere. De er ikke bare interesserte i langrenn, men de har også en «passion» for å utvikle utøvere. Trenerduoen, kombinert med at vi er en gjeng sultne unge utøvere, gjorde at jeg valgte å takke ja til å bli en del av laget, sier Vestad, som går inn i sin første sesong som seniorløper.

I det Vestad padler ut av stadionområdet i Granåsen, gjør også trenerduoen seg klare til å ta en rulleskitur ute i løypa.

– Han er en «Mini-Klæbo», sier Iversen om eleven fra Romsdal, før også han forsvinner ut i løypenettet.