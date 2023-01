Johannes Høsflot Klæbo går ikke NM på Gjøvik: – Jeg beklager

Johannes Høsflot Klæbo (26) trenger mer tid til å hente seg inn etter Tour de Ski-oppvisningen og dropper NM på Gjøvik. Han planlegger derimot å gå verdenscup lørdag.

Johannes Høsflot Klæbo på premieutdelingen etter å ha vunnet Tour de Ski på nyåret.

17.01.2023 13:36 Oppdatert 17.01.2023 14:44

NM-forfallet ble klart etter en hardøkt tirsdag.

– Jeg beklager at det er blitt sånn. Og jeg forstår at noen vil bli skuffet over at jeg dropper NM-sprinten, men innimellom må jeg ta vanskelige valg. Jeg håper det er forståelse for valget jeg har gjort, sier Klæbo i en pressemelding.

Trønderen planlegger derimot å gå verdenscup-sprint i Livigno lørdag, samt verdenscup-helgene i Les Rousses og Toblach før VM.

– Det er fremdeles VM i Planica som er det overordnede målet for meg denne sesongen, med verdenscupen som et mål nummer to. Med den belastningen som jeg har tatt i løpet av sesongen, må jeg av og til sette foten ned. Denne gangen er det NM som blir vraket for min del, selv om jeg gjerne skulle ha gått NM-sprinten, sier Klæbo til VG.

Fakta NM-programmet på Gjøvik Torsdag : Sprint, fristil

Fredag : 15 km, fristil

Lørdag : 30 km med skibytte

Søndag: Stafett Rennene sendes på NRK Vis mer

I utgangspunktet skal landslagsløperne delta i minst en NM-øvelse. Det nasjonale mesterskapet på Gjøvik torsdag til søndag består av viktige renn for uttaket til VM i februar. Det skal gås sprint (fri), 15 km (fri), 30 km med skibytte og stafett.

– Ja, jeg vet at det kommer til å bli diskusjoner rundt min beslutning, men det må jeg leve med. Jeg kjenner kroppen min godt etter hvert, og jeg vet når jeg trenger restitusjon. I dagens situasjon blir det for mye med sprint på torsdag og nok en sprint på lørdag. Sånn er det, sier Klæbo.

26-åringen vant nylig Tour de Ski sammenlagt og seiret i 6 av 7 etapper. Tour-suksessen førte også Klæbo opp i teten i verdenscupen sammenlagt, 54 poeng foran Pål Golberg.

Les også Klæbo la gull-planen som 17-åring: – Truffet ti av ti

I forbindelse med Tour de Ski åpnet langrennssjef Espen Bjervig for at Klæbo skulle få slippe NM.

– I utgangspunktet skal alle landslagsutøvere stille på minst én NM-øvelse. Men så er det alltid sånn at en eller annen ikke får det til, eller at det er noe med verdenscup som krasjer, sa Bjervig til NTB.

– For å være helt ærlig, når du er så jækla god som Johannes, så har du noen muligheter til å prioritere som du vil. Jeg vet at han ønsker å gå NM om det passer inn for ham, fortsatte Bjervig.

Klæbo blir ikke den eneste profilen som vil mangle i NM. Tiril Udnes Weng ble syk etter tredjeplassen i Tour de Ski og står over. NM kommer også for tidlig for Simen Hegstad Krüger og Anne Kjersti Kalvå som har vært coronasmittet den siste tiden. Trønder-Avisa skriver at NM er i fare for Emil Iversen etter sykdomsperiode.

PS! Norges Skiforbund har tatt ut 14 løpere til U23-VM i langrenn i Whistler Mountain i Canada fra 29. januar til 4. februar:

Kvinner:

Hedda Bakkemo (Gjøvik), Margrethe Bergane (Konnerud), Kristin Austgulen Fosnæs (Fossum), Sigrid Leseth Føyen (Kjelsås), Ingrid Andrea Gulbrandsen (Bardufoss og Omegn), Emma Kirkeberg Mørk (Drammen), Nora Sanness (Kjelsås).

Menn:

Ansgar Evensen (Vind), Lars Agnar Hjelmeset (Gjelleråsen), Amund Korsæth (Trøsken), Martin Kirkeberg Mørk (Drammen), Andreas Fjorden Ree (Støren), Edvard Sandvik (Kjelsås), Jonas Vika (MjøsSki).