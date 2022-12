Svenske langrennsstjerner dropper trolig Tour de Ski

RUKA (VG) Flere stjerner planlegger å droppe Tour de Ski. Frida Karlsson (23) kan gjøre det samme.

STERK START: Frida Karlsson feirer seieren på jaktstarten i finske Ruka under verdenscup-åpningen.

De svenske langrennsstjernene Maja Dahlqvist, Emma Ribom og Jonna Sundling dropper trolig Tour de Ski. Det melder Aftonbladet.

Ebba Andersson er også i tvil.

– Jeg får se litt an hva jeg velger å gjøre. Det blir interessant å se hvordan kroppen svarer fremover og hva som kjennes som den optimale veien videre. Jeg har ikke noe konkret svar her og nå, sier Andersson til Aftonbladet.

Frida Karlsson har til gode å fullføre et helt Tour de Ski, men ønsker å stille denne sesongen.

– Plan A er at jeg kjører Tour de Ski, men jeg har også en plan B som innebærer at jeg ikke stiller. Vi får se hvordan det blir, sier Karlsson.

STILLER NEPPE: Både Maja Dahlqvist (til venstre) og Jonna Sundling (til høyre) planlegger å droppe Tour de Ski

I fjor var Karlsson i toppform allerede ved sesongstart, mens OL ble en fiasko. Til denne vinteren har hun prøvd å justere.

– Nå er formen mer rimelig med tanke på at jeg vil være som best under VM. I fjor hadde jeg min beste form her i Ruka, så gikk det nedover, sier Frida Karlsson til VG.

Svensken sjokkerte da hun slo Therese Johaug på distanserenn i Ruka og Lillehammer tidlig på sesongen i fjor, men utviklingen gjennom sesongen var dalende og OL ble langt fra slik hun håpet. Mot slutten av sesongen sto hun av flere renn fordi kroppen ikke hadde energi.

I denne oppkjøringen har hun justert etter blemmene fra i fjor, slik at formtoppen skal komme senere denne vinteren, nærmeste bestem rundt VM i Planica i slutten av februar. 23-åringen forteller at hun kommer til å stå over flere renn i verdenscupen for å få trent.

– Vi forsøker å være litt roligere og ha mer basistrening lenger inn i sesongen. Det er grunntanken, så får vi se om planen funker, sier Per Nilsson - Karlssons trener.

Men tross at Karlsson lover at det er mer på lager, startet hun sesong sterkt med semifinaleplass i sprint, annenplass på 10 km og seier i jaktstarten i Ruka.

– Jeg er sterkere og mer gjennomsterk i år, vil jeg si. Forhåpentligvis skal jeg ikke ha samme utvikling i form. Dette kjennes bare ut som grunnivået og det helt stabile, sier Karlsson.

Karlsson har tidligere hatt problemer med føttene og ryggen etter en chins-ulykke i Tour de Ski. Hun jobber beinhardt med funksjonell styrketrening sammen med fysioen Marcus Bystedt for å holde kroppen sammen – eller «rammen» som både Karlsson og Nilsson kaller det.

– Det er rammen – kroppen som er sterkere. Jeg kan gå avslappet og bruke de rette musklene. Da blir det ikke så slitsomt, sier Karlsson.

Til denne sesongen har hun også jobbet hardt med å utvikle stakingen.

– Hun jobber steinhardt med fysioen og forsøker balansere. Det er kanskje en svakhet for henne at rammen ikke alltid holder, men stemmer rammen, er det bra. Frida er dyktig, sier Nilsson.

Tidligere oppkjøringer har Karlsson måtte ta pauser og roe ned treningen i perioder. I august fortalte moren Mia Karlsson at hun nærmest var sjokkert da Karlsson ikke hadde pådratt seg noe trøbbel ennå.

Trener Per Nilsson forteller at hun pådro seg en lett forkjølelse som gjorde at hun måtte reise hjem fra finske Mounio et par uker tilbake, i tillegg til litt kjenninger muskulært.

– Det har som vanlig ikke vært helt optimalt, sier Nilsson med et smil.

Det er naturligvis ikke bare Karlsson som skal forsøke å toppe formen til VM. Men Ingvild Flugstad Østberg er klar på at svensken vil bli tøff å ha med å gjøre om hun kommer i ytterligere form.

– Det er flere av oss som tenker sånn. Hun var i veldig bra form på denne tiden i fjor. Hvis hun har spart mer i år, og kan gå enda fortere, er det ekstrem sterkt, sier Østberg.

PS! Verdenscupen fortsetter fredag (10 km), lørdag (sprint) og søndag (20 km fellesstart) fra Lillehammer. Rennene sendes på TV 2.