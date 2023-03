Opplysninger til VG: Amundsen stafettvraket – har forlatt VM-leiren

PLANICA (VG) Harald Østberg Amundsen (24) er fersk sølvvinner på 15 kilometer fristil og ble spådd å få gå en etappe på fredagens stafett. Det får han ikke.

VRAKET: Harald Østberg Amundsen, her avbildet i forbindelse med onsdagens 15 kilometer i fristil.











02.03.2023 10:56

Ifølge VGs opplysninger har nemlig stortalentet allerede forlatt Norges VM-leir og er dermed vraket til stafetten.

Stikk i strid med spådommene fra ekspertene.

Viaplay-duoen Martin Johnsrud Sundby og Niklas Dyrhaug var overbevist om at Amundsen skulle få sjansen på stafetten etter sølvet.

De lanserte følgende norske lag: Simen Hegstad Krüger, Pål Golberg, Harald Østberg Amundsen og Johannes Høsflot Klæbo.

Slik blir det ikke.

– Han tok VM-sølv og ville vært et sikkert kort på tredjeetappen. Med bakgrunn i de siste helgene før VM og at han tok sølv bare fem sekunder bak Krüger, så hadde han fortjent det. Men Norge kunne stilt to sterke lag. Det viser hvor vanskelig dette er. Uansett hvem som velges, så blir noen skuffet, sier Dyrhaug til VG torsdag morgen.

MEDALJEVINNERE: Harald Østberg Amundsen (venstre) kan glise for VM-sølv på gårsdagens 15 kilometer. Han ble bare slått av Simen Hegstad Krüger (midten) og Hans Christer Holund (høyre).

Amundsen har ikke besvart VGs henvendelser torsdag morgen og formiddag. Det har heller ikke langrennssjef Espen Bjervig.

Ifølge VGs opplysninger står det mellom Sjur Røthe, Hans Christer Holund og Erik Valnes på den ene stafettetappen.

Ellers er det Pål Golberg, dobbelt gullvinner Krüger og Johannes Høsflot Klæbo som går de tre siste etappene.

PS: Hele laget presenteres torsdag ettermiddag etter at damene har gått sin stafett.