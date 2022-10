Weng dropper høydesamling – avskriver seg selv før nyttår

HASLE (VG) Skiprofilen Heidi Weng (31) blir ikke med når resten av landslaget drar på høydesamling i italienske Livigno senere i oktober.

RETURNERER IKKE: Heidi Weng er her fotografert i Livigno tidlig i september. Hun kommer ikke tilbake med resten av laget nå i oktober.

12. okt. 2022 12:28 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg må trene godt hjemme – og ikke i høyden denne gangen. Jeg tror det kan skje mer gærne ting om jeg drar. Jeg tror det er lurest å være hjemme, sier Weng til VG under en samling i Oslo.

Weng var derimot med resten av laget til Livigno, rundt 1800 meter over havet, tidligere i høst. Trening i høyden er tøffere enn i lavlandet.

Weng mistet flere måneder med normal trening i våres som følge av en hjernerystelse. Før det ble hun rammet av coronasykdom og mistet OL sist vinter.

Fakta Dette er høydetrening Høydetrening er utholdenhetstrening i «tynn» luft, vanligvis i høyder fra 1800–2000 til vel 3000 meter over havet. Ved opphold og trening i slike høyder vil kroppen søke å motvirke det lavere oksygentrykket ved å øke blodets transportkapasitet av oksygen fra lungene til resten av kroppen. Dette skjer gjennom økt produksjon av røde blodceller og således høyere relativt innhold av hemoglobin i blodet (høyere blodprosent), siden det er hemoglobinet i de røde blodcellene som er oksygenbærende. Kilde: Store norske leksikon. Vis mer

– Er du stresset over situasjonen din?

– Egentlig ikke stresset, men jeg føler at folk forventer mye og prater bare negativt om langrenn. Så er det litt kjedelig at det er stykke opp til toppen foreløpig. Jeg prøver så godt jeg kan og har trent veldig bra siden juli, sier Weng.

Selv om treningen går bedre, innrømmer Weng at hun er «to måneder» bak der hun skulle ha vært og fortsatt preget av våren.

– Det går bedre, men jeg er ikke der jeg har vært. Det er et stykke igjen dit.

Hun er usikker på om hun vil gå alle rennene tidlig i sesongen og har lave forventninger til egne prestasjoner. 31-åringen fokuserer heller på å komme i form til februar, da VM i Planica er på kalenderen.

– For min del begynner kanskje sesongen etter Tour de Ski. Jeg prøver å tenke at sesongen er lang, og at jeg ikke trenger å være i form før utover sesongen.

Etter at Therese Johaug og Maiken Caspersen Falla har lagt opp, er Weng den mest meritterte og erfarne norske langrennsløperen blant kvinnene.

– Det hadde vært gøy å bare klinke til og vist at selv om jeg er gammel, har jeg mye trening i kroppen, sier Weng.

Det er nasjonal åpning på Beitostølen 18. november, mens verdenscupen i finske Ruka starter helgen etter.

– Det er nok riktig av Heidi å ikke dra til høyden, det er nok mer trygt. Jeg har veldig tro på at Heidi kan gå fort til vinteren, kanskje ikke de første helgene, men vi vet at det ikke er mange som slår Heidi når hun er i form, sier Tiril Udnes Weng.