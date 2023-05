Fransk skitopp slår økonomisk alarm: – Stor uro for sportens fremtid

Det franske skiforbundet må kutte i løpere, støtteapparat og legge ned juniorlagene. Sportssjef Pierre Mignerey er bekymret for vintersporten.

TØFFE KONKURRENTER: Franske Lucas Chanavat (til venstre) og Richard Jouve har vært to av Johannes Høsflot Klæbos nærmeste utfordrere på sprint i langrenn de siste årene. Nå sliter det franske skiforbundet med økonomien.

11.05.2023 06:06

– Vi sliter med å få et stort nok budsjett til å sikre et godt opplegg i alle grener. Det er tøffe tider. Vi har ikke mistet sponsorer og vi har likt budsjett, men alt er blitt dyrere, blitt dyrere,inflasjonen har steget i store deler av verden, og det meste av tjenester og varer går opp i pris. sier Mignerey til VG.

Han var i mange år renndirektør for langrenn i FIS FISDet internasjonale ski- og snøbrettforbundet. . Nå er Mignerey sportssjef i det franske skiforbundet – som omfavner alpint, skiskyting, langrenn, hopp og kombinert blant annet.

Han sier landslagene i alle grener må legge ned juniorlagene. Samtidig må flere grener kutte trenere og støtteapparat. I andre idretter må de til og med kutte løpere på elitelandslagene.

Pierre Mignerey er sportssjef i det franske skiforbundet. I mange år jobbet han for FIS.

– Vi vil beskytte elitelagene mest mulig. I alpint og langrenn vil det bli mindre justeringer, mens det rammer hardere i snowboard og skicross for eksempel.

Sist vinter ble det rettet kritikk mot tynn deltagelse i verdenscupen i langrenn, mens andre klaget på programmet. Mignerey er redd for at få løpere på start kan bli et enda større problem kommende vinter. Han tviler på at alle nasjoner har råd til å sende fulle tropper til samtlige verdenscuprenn.

– Det har vært diskusjoner om dårlig deltagelse i noen konkurranser. Neste sesong må vi vurdere å sende færre løpere. Vi skal skjerme de beste utøverne, så det vil gå mest utover de nest beste, men det er tungt, sukker Mignerey.

– Hva betyr dette for langrenn som sport?

– Det er en bekymring for fremtiden. De store lagene sliter også. Det er en stor uro for sportens fremtid. Øker kostnadene mer i fremtiden, vil det bli veldig hardt, svarer Mignerey.

– Sporten er nødt til å ha utøverne på start, ellers blir det vanskelig å få det til å gå rundt.

Selv Norge har måtte gjøre kutt i sine elitelandslag i langrenn, tross en jubelvinter og at VM på hjemmebane kommer i 2025.

I Tyskland forteller Peter Schlickenrieder, sportssjef for langrenn, at de skal utvide laget noe.

– Det er vanskelig økonomisk, men vår filosofi er å investere der vi kan hvis vi ser at det er potensial - og at vi vet at det vil lønne seg, sier Schlickenrieder.

Fakta Tysklands landslag i langrenn neste sesong Kvinner: Victoria Carl, Pia Fink, Laura Gimmler, Katharina Hennig, Helen Hoffmann, Sofie Krehl, Lisa Lohmann, Coletta Rydzek og Katherine Sauberey. Herrer: Janosch Brugger, Albert Kuchler, Friedrich Moch, Lucas Bögl, Anian Sossau, Jan Stölben, Floran Notz Vis mer

Med jevne mellomrom blir forskjellene i lagenes smørebudsjett diskutert i media. Schlickenrieder mener ikke løsningen for å utvikle sporten ligger her. Han ber folk heller bruke mer energi på å diskutere hvordan man kan lage mer kreative og underholdende renn.

– Vi må ikke kaste bort så mye tid på å prate om hvordan vi skal smøre ski, sier Schlickenrieder.

VG har vært i kontakt med det italienske skiforbundet. De opplyser at det er for tidlig å si noe om neste sesongs budsjett og størrelser på lag. For tiden diskuterer nemlig styret disse temaene.