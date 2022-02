Klæbo avslører: Hadde planlagt å se femmila fra hotellrommet

Trøblete mage og lite søvn gjorde at Johannes Høsflot Klæbo (25) vurderte å ikke stille start på den siste distansen i OL.



MÅTTE BRYTE: Johannes Høsflot Klæbo etter nedturen på «femmila» i OL.

19. feb. 2022 10:00 Sist oppdatert nå nettopp

Noen timer før start ble det bestemt at femmila i OL skulle forkortes til en snau tremil på grunn av vind og kulde.

– Egentlig hadde jeg planlagt å se femmila fra hotellrommet. Da jeg så at det var tremil, tenkte jeg at det kanskje kunne gå, men jeg kjente underveis at det ikke gikk, sier Klæbo til VG.

Langrennsesset røper også at han ikke dro ned på stadionet før det ble bestemt at rennet skulle gjennomføres i forkortet utgave.

Klokken 08.00 norsk tid sto Klæbo på startstreken. Han måtte slippe tetfeltet tidlig, forsøkte å kjempe seg tilbake, men luken bare økte og økte. Senere kunne TV-titterne se nordmannen uten startnummer – og utenfor sporet.

Aleksandr Bolsjunov tok til slutt OL-gullet foran Ivan Jakimusjkin og Simen Hegstad Krüger.

Klæbo forteller at en trøblete mage og manko på søvn ga ham en tøff oppladning.

– Jeg sov nesten ingenting. Jeg har slitt med en mage som ikke fungerer. Vet ikke hva det er for noe. Jeg har vært mer på do enn jeg har sovet, sier Klæbo til Discovery.

Klæbo krysset som kjent målstreken først under 50-kilometeren i VM i Oberstdorf i fjor, men ble disket for manøveren inn på oppløpet.

Da lørdagens OL-renn ble kortet ned til 28 kilometer, var det mange som pekte på Klæbo som favoritt, men slik ville det seg altså ikke.

Dermed står Klæbo fremdeles uten individuelt mesterskapsgull i noe annet enn sprint.

Klæbo reiser hjem fra OL med gull i sprint og lagsprint, et sølv på stafetten og en bronse på 15-kilometeren.