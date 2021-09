Tidligere toppløper hentet inn i VM-ledelsen

Fem nye VM-ledere er på plass, bekrefter styreleder Bård Benum til Adresseavisen.

Kristin Mürer Stemland (til høyre) blir sjef for forretningsutvikling i VM-selskapet. Her sammen med Kristin Størmer Steira under OL i Torino i 2006.

7. sep. 2021 14:39 Sist oppdatert nå nettopp

Drøye to uker etter at Berit Svendsen ble presentert som VM-sjef for Trondheim 2025, er fem nye ledere ansatt.

Disse er: Ingvil Snøfugl (kommunikasjon og samfunnskontakt), Patrik Jemteborn (arrangement og bærekraft), Arne Øvereng (økonomi), Haakon Jensen (marked og merkevare) og Kristin Mürer Stemland (forretningsutvikling).

Det bekrefter styreleder Bård Benum til Adresseavisen.

OL-utøver i VM-ledelsen

Stemland (40) fra Trondheim har bakgrunn som eliteløper på høyt internasjonalt nivå. Hun har deltatt i VM, OL og i en rekke verdenscuprenn for Norge. De senere åra har hun drevet med forretningsutvikling.

Etter endt skikarriere fullførte hun utdannelsen som sivilingeniør innen industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.

Hun har blant annet jobbet med forretningsutvikling og ledelse i BDO og NTE. Nå sist kommer hun fra jobben som leder for produkt- og kundetilbud i Sparebank1 SMN Privatmarked.

– Denne stillingen er en unik mulighet, hvor jeg får brukt erfaringen fra skikarrieren sammen med erfaringen fra næringslivet, sier Stemland.

Henter svenske til Trondheim

Snøfugl (48) kommer også fra Trondheim. Hun har bakgrunn som nyhets- og sportsjournalist i Dagbladet og Adresseavisen. I tillegg har hun jobbet som selvstendig næringsdrivende og de siste årene med kommunikasjon for Sintef og Powel/Volue.

– Dette er drømmejobben for meg. Jeg kan kombinere min bakgrunn som journalist med min lidenskap for idrett, sier hun.

Jemteborn (48) kommer fra Østersund i Sverige. Han har bred erfaring med arrangement og frivillighet. Blant annet har 48-åringen vært ansvarlig for å utvikle og lede verdenscup og VM-arrangement i skiskyting, og han har hatt et tett samarbeid med VM i alpint i Åre.

– Jeg flytter til Trondheim for å være med å arrangere et bærekraftig verdensmesterskap sammen med hele Trøndelag og Norge. Skiidretten har en enorm status og langrenn er nasjonalidretten, så dette er en stor ære og min største utfordring karrieremessig så langt i livet, sier han.

«Once in a life time»

Øvereng (56) kommer opprinnelig fra Overhalla, men har bodd i trondheimsområdet i en mannsalder. Tidligere har han vært økonomidirektør eller daglig leder for bedrifter som Allskog og Norservice. Nå sist har han vært daglig leder for Trondheim Spektrum Eiendom AS.

– Dette handler om mer enn et skirenn. Min motivasjon for å søke på stillingen som økonomisjef i ski-VM, er at dette er en «once in a lifetime»-opplevelse. Det er et stort internasjonalt og nasjonalt arrangement med stor regional betydning, sier han.

Jensen (36) kommer opprinnelig fra Finnmark, men har bodd i Trondheim siden 2003. Han har jobbet med små og store prosjekter i Sparebank1 SMN og Sparebank1-alliansen siden 2010. 36-åringen har en master i Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU.

– Vi skal først og fremst bygge varige verdier for Norge og skisporten. For å lykkes må vi skape entusiasme og engasjement i hele regionen. Næringslivet, organisasjonslivet, idretten og kunnskapsmiljøene må med, sier Jensen selv.

Styreleder Bård Benum har nå vært med på å ansette seks ledere til VM-selskapet.

«Starter med tillegg»

Etter at Vipps-sjef og tidligere Telenor-topp Svendsen ble presentert som VM-sjef, skrev sportskommentator Birger Løfaldli at den 58 år gamle kvinnen fra Kråkerøy starter med et tillegg.

Løfaldli viste blant annet til at Svendsen ikke er trønder, blir en pendlende leder med bostedsadresse i Oslo og mangelen på erfaring og kjennskap til det trønderske idrettsmiljøet.

– Spørsmålet er hvor mange, og hvor sterkt, hun evner å engasjere, skrev Adresseavisen-kommentatoren.

Guri Knotten, som var prosjektleder i søknadsprosessen, var kritisk til ansettelsen av Svendsen som VM-sjef.

– Jeg hadde håpet på, uavhengig av mitt eget kandidatur, at vi fikk en VM-sjef med lokal forankring. Jeg er her helt sikker på at det finnes gode kandidater i Trøndelag, sa hun.

Sportskommentator Birger Løfaldli biter seg merke i at ingen av dem som jobbet tettest rundt Guri Knotten i søknadsprosessen, er en del av den nye VM-ledelsen.

– Det er interessant

Slik reagerer Løfaldli på de fem nye VM-ansettelsene:

– Etter ansettelsen av Berit Svendsen, som verken er trønder eller har tenkt å bosette seg i Trøndelag, var VM-styret avhengig av å få lokale krefter inn i temaet rundt henne. Det har de gjort, blant annet ved de tidligere langrennsløperne Kristin Mürer Stemland og Ingvil Snøfugl. Patrik Jemteborn går inn i den rollen Guri Knotten sa nei til, da hun ble spurt om hun var interessert.

Fortsatt stiller kommentatoren spørsmål om det nye teamet er i stand til å begeistre og å skape entusiasme i hele regionen:

– Det er interessant at ingen av de som jobbet tettest rundt Guri Knotten, deriblant VM-vertene Maria Strøm Nakstad, Ingvild Farstad eller Jørgen Bye Brevik, er en del av den nye VM-ledelsen. Betyr det at ingen var funnet dyktige nok eller betyr det at ingen var interesserte?

Løfaldli mener de nye ansettelsene bidrar til å utfylle VM-sjef Svendsen.

– Nå handler det om å få på plass resten av organisasjonen, de frivillige og sette i gang med arbeidet som gjør ski-VM i 2025 til langt mer enn en to uker lang skifest.

Berit Svendsen er fornøyd med de fem nyansettelsene i VM-selskapet: – Alt ligger til rette for et fantastisk ski-VM i Trondheim i 2025.

Dette sier VM-sjef Svendsen om de fem nyansettelsene:

– Jeg er svært fornøyd med å presentere en ledergruppe med så mange dyktige ledere som har bred og god erfaring fra idrettsarrangement, bærekraft, frivillighetsarbeid samt utøverrollen i et internasjonalt format. I tillegg har ledergruppa samlet sett bred erfaring innenfor teknologi, forretningsutvikling, økonomistyring og kommunikasjon. Alt ligger til rette for et fantastisk ski-VM i Trondheim i 2025.

Holdt søkerlistene hemmelige

I utgangspunktet skulle VM-sjefen være på plass før sommerferien – helst i løpet av juni – men prosessen tok noen uker lengre tid enn planlagt. Det samme gjaldt de andre VM-lederne.

Tidligere har Benum bekreftet at søkerlistene ikke vil bli offentliggjort. Den beslutningen ble kritisert fra flere hold. VG-kommentator Leif Welhaven var blant dem som kritiserte VM-styrets beslutning om å ikke offentliggjøre søkerlistene til VM-jobbene. Også flere sentrale trondheimspolitikere var kritiske til hemmeligholdet.

Til tross for kritikken, ville ikke VM-selskapet offentliggjøre søkerlistene.