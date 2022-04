Välbe ut mot ung OL-helt: – Lider av stjernefeber

Veronika Stepanova (21) sikret russisk stafettgull på suverent vis i OL. Nå mener skipresident Jelena Välbe at hun lider av det hun kaller «stjernefeber».

Veronika Stepanova fotografert under VM på Lygna, der hun tok to bronsemedaljer.

Nå nettopp

Välbe kommer med sin melding om en stjernesyk skiløper i et intervju med nyhetsbyrået R-sport.

Stepanova er svært aktiv i sosiale medier og har blitt en populær skiløper, ikke minst etter at hun gikk ankeretappen på OL-stafetten. Nå får den unge kvinnen som opprinnelig kommer fra Russlands Stillehavskyst, gjennomgå av sjefen:

– Veronika Stepanova lider nok av en eller annen form for stjernefeber, sier Välbe til R-sport under det russiske mesterskapet, der 21-åringen ikke er med.

Stepanova fikk i forkant av mesterskapet startnekt.

– Begynne å trene?

På spørsmål fra R-sport om Välbe snakker om hennes aktivitet på sosiale medier, svarer skipresidenten:

– Jeg ser henne ikke engang. Jeg har med jevne mellomrom et ønske om å ringe henne, for å si at i stedet for å være på TV og selge ansiktet sitt, er det kanskje bedre å begynne å trene? Alle er med i det russiske mesterskapet – hva gjør hun der i Moskva?

– Jeg kan ikke forstå, er du syk eller er du ikke syk? Hvis hun er syk, så sørg for behandling, hvorfor i helvete er du der ...

– Hun er dyktig, men hun er ikke Natasja Neprjaeva, det er hundre prosent. Så langt har alt vært enkelt for henne. La oss se, jeg vil ikke dra noen med makt. Hvis de bestemmer seg for å få berømmelse på denne måten, så får det være.

Siterer Nobel-vinner

Nå har Veronika Stepanova kommentert kritikken fra Jelena Välbe. Det kommer selvfølgelig på et sosiale medium, nemlig Telegram, der hun både skriver og snakker:

– Selvfølgelig vil jeg ikke gå inn i en offentlig debatt med ledelsen. Jeg føler meg ikke skyldig, men jeg vil analysere og ta hensyn til kritikken.

Stepanova fortsetter:

– Generelt er dette et godt insentiv for å bevise riktigheten av valget i skisporet.

Hun utdyper ikke hva hun mener med det, men kommer til slutt med et sitat fra den første russiske vinneren av Nobelprisen i litteratur, Ivan Bunin, som sa at «jeg er ikke en gullmynt for å glede alle».

– En del av jobben

Välbes kritikk har vakt stor oppmerksomhet i Russland, og den omdiskuterte skiskytterlegenden Aleksandr Tikhonov mener at Välbe gjør helt riktig som angriper Stepanova. Derimot er mor og datter Retzova av en helt annen mening:

– Om Välbe hadde gått ut slik mot min datter, hadde jeg tatt henne til retten, sier mamma Anfisa ifølge Sport24. Og datter Kristina sier til Matj TV:

– Jeg anser at dette er en del av jobben vår, på samme måte som å gå på ski. Jeg forstår ikke idrettsutøvere på verdensnivå som ikke snakker på kamera. Det er for fansen. Hvorfor skal jeg stenge meg inne og unngå å svare på spørsmål som folk er interessert i? Jeg har rett til å snakke. Selvfølgelig er det en grense, men det er en del av jobben.

R-sport har også spurt Välbe om Stepanova bør overføres til samme treningsgruppe som Aleksandr Bolsjunov, en gruppe som ledes av Jurij Borodavko.

– Han vil ikke ta imot henne, det er helt sikkert, svarer den mektige skipresidenten, som derimot avslører at Julija Stupak heretter skal trene under Borodavko. Hun har tidligere tilhørt gruppen til Markus Cramer.