Morfar etter OL-fiaskoen: – Johannes var sint på seg selv

ZHANGJIAKOU (VG) For første gang på lenge er ikke Johannes Høsflot Klæbo (25) favoritt på sprinten, mener trenermorfar Kåre Høsflot.

Johannes Høsflot Klæbo under dagens trening.

7. feb. 2022 19:04 Sist oppdatert nå nettopp

Tirsdag morgen, norsk tid, får barnebarnet muligheten til å revansjere den store nedturen på OLs åpningsdistanse.

I 12.30-tiden kinesisk tid kom Klæbo til mandagens trening i strålende solskinn på langrennsstadion i Zhangjiakou. Da var det rundt 18 timer siden han gikk i mål til en 40.-plass på 30 kilometer fellesstart med skibytte. Han, og alle andre, var fullstendig sjanseløse mot Aleksandr Bolsjunov som smadret feltet.

– Johannes var oppgitt og sint på seg selv etter 30-kilometeren. Derfor var han uvanlig lite pratsom etter løpet. OL er tross alt det som gjelder for ham denne sesongen, og slikt preger situasjonen, sier morfar Kåre Høsflot på telefonlinjen mellom Trøndelag og Kina.

Bolsjunov vant over minuttet foran landsmannen Denis Spitsov.

– På søndag hadde Johannes ingen mulighet mot dem. Men nå er det historie. Jeg har snakket mye med Johannes, og jeg vet at han har respekt for sine konkurrenter og deres innsats, sier morfar til VG.

Klæbo kom tuslende i mål ni minutter bak Bolsjunov søndag. Like etterpå marsjerte han gjennom pressesonen uten å si et ord. Men da han hadde passert siste norske journalist snudde han seg og sa: «Æ e berre rævva».

– Jeg vet også at han ønsker revansj, sier morfar Høsflot.

– Hvordan opplevde Johannes høyden, snøen og løypene?

– Det er klart at det er beintøffe forhold, med løyper som gir liten mulighet til å hvile eller hente seg inn, men det er likt for alle. Også høydemeterne er like for alle. Så her er det bare å yte sitt beste, samt håpe på full klaff på alle måter. På søndag var det russerne som behersket alt på beste måte, svarer morfar.

Klæbo har vært tilnærmet uslåelig på sprint i årevis. Han vant OL-gull på sprint i 2018, han ble sprintverdensmester i 2019 og 2021. Sammen med Håvard Solås Taugbøl, Pål Golberg og Erik Valnes fikk Klæbo virkelig opp dampen på et par drag på treningen, dagen før OL-sprinten, som starter tirsdag morgen klokken ni, norsk tid.

Det ble etter hvert mange drag i høyt tempo. Ingen av de norske herreløperne sa noe til de fire norske mediene som var til stede og så på treningen.

– Jeg vet at Johannes har all fokus på sprinten, og at han har lagt 30-kilometeren godt bak seg. Johannes er veldig flink til å ha fokus på det han kan gjøre noe med, og dét er det kommende løpet. Russerne er kjempesterke nå i Kina. Etter søndagens løp så er det vel første gang på lenge at Johannes ikke er favoritt til å vinne sprinten. Men Johannes er tent, og har planer om å levere, sier morfar.

– Vi skal være med å kjempe om medalje

Etter å ha latt Bolsjunovs monsterløp synke inn i nærmere et døgn mener landslagstrener Eirik Myhr Nossum at løpet til russeren var et historisk skiløp, fordi han var så sterk.

OLYMPISK GULL: Aleksandr Bolsjunov vinner 30 kilometer med skibytte.

Etter sprinten er det tre dager til neste distanserenn for herrene. Og på 15 kilometer klassisk enkeltstart er Bolsjunov normalt enda sterkere enn på 30 kilometer med skibytte. Og nå snakker ikke Nossum lenger om gull.

– Vi skal være med å kjempe om medalje. Det handler om å gå optimale løp og få ut det de er gode for, da mener jeg vi har fire der som på en sånn dag er kapable til å kjempe om medalje her. Men alle er avhengige av å få ut den dagen, sier Nossum til VG på langrennsstadion etter treningen.

Sprinten går i friteknikk. Både Taugbøl og Valnes OL-debuterer tirsdag. Golberg ble nummer fire på OL-sprinten i Pyeongchang da Klæbo vant. Den gang tok Bolsjunov bronse.