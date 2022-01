En måned før OL-stafetten: – Det er et tynt lag

Ekspertene mener Norge drar til Beijing-OL med et svakere utgangspunkt i damestafetten enn på mange år.

DEN GANG DA: Heidi Weng (fra venstre), Therese Johaug, Tiril Udnes Weng og Helene Marie Fossesholm ble stafettverdensmestere i Oberstdorf i fjor.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det er et tynt lag, men Norge er blant favorittene uansett, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn til VG om stafetten som går om nesten nøyaktig én måned (12. februar).

Norge tok OL-gull på stafett i 2010, smurte seg fullstendig bort i 2014 og ble nummer fem, men var tilbake på topp i 2018.

– Vi har et svakere lag enn mange ganger før. Marit Bjørgen er ute, vi kan ikke bruke Ingvild Flugstad Østberg og Helene Marie Fossesholm er usikker. Hun er langt unna form og har ikke respondert normalt på mange måneder, sier Bjørn.

Fossesholm sto av Tour de Ski før den avsluttende etappen opp slalåmbakken i Val di Fiemme. Hun syns ikke noe om spørsmålet hun fikk da:

NRK-eksperten mener stafettlaget kan bli i overkant spennende å komponere. Han holder Tiril Udnes Weng som en god stafettstarter, men så melder utfordringene seg. Hvem skal gå 2. etappe mot Frida Karlsson og Natalja Neprjajeva, dersom Therese Johaug skal gå den etappen hun passer aller best til: 3. etappe?

Hun som gikk tredjeetappen i gulløpet i OL for fire år siden, Ragnhild Haga, er vraket denne gangen. Hun tok også OL-gull på 10 kilometer fri i 2018.

Tre norske damer tok individuelle medaljer i forrige VM. Johaug tok tre individuelle gull i Oberstdorf, Maiken Caspersen Falla tok sølv på sprinten, mens Heidi Weng tok sølv på tremila bak Johaug. Norge vant stafetten.

KOMMENTATOR: Torgeir Bjørn gleder seg til OL. Her sammen med kollega Jann Post under verdenscupåpningen i Finland i 2019.

TV 2-ekspert Petter Soleng Skinstad mener Heidi Weng allerede nå bør få beskjed om at hun skal gå ankeretappen, for å forberede seg mentalt til oppgaven.

– Heidi er den soleklart beste avslutteren i Norge. Det er selvtillit det handler om. Fossesholm er et usikkert kort. Det er jevnere enn på mange år, og det er ikke riktig å sette Helene i ankerposisjonen nå, sier Skinstad.

Landslagstrener Ola Vigen Hattestad forteller at stafettlaget ikke er klart, selv om noen navn sier seg selv. Dersom Fossesholm ikke finner OL-formen skal Anne Kjersti Kalvå eller Lotta Udnes Weng mest sannsynlig gå en etappe.

– Jeg er imponert over at Skinstad kjenner Heidi så godt, men det er ingen hemmelighet at Heidi er aktuell for sisteetappe. Ole Morten og vi som jobber med laget har litt bedre kontroll enn Skinstad, sier Hattestad til VG.

Les også Helene Marie Fossesholm fikk det tøft på ankeretappen – måtte støttes ut av målområdet

Landslagstreneren er imponert over nivået og bredden i Sverige.

– Vi var spent foran VM-stafetten i fjor også, Sverige utropte seg selv til favoritter, vi var enige og var veldig fornøyd da vi slo dem. Vi tenker på stafettlaget ganske ofte, sier Hattestad.

Russland vant verdenscupstafetten i Lillehammer første helgen i desember, foran Sverige. Norge ble nummer tre.

– Vi må innse to ting, vi ser starten på slutten på den norske dominansen for damer. Marit og Astrid (Uhrenholdt Jacobsen) har lagt opp. Ragnhild (Haga) funker ikke. Maiken (Caspersen Falla) synger på siste verset. Etter OL og VM kan den unormalt gode resultatrekken norsk damelangrenn har hatt i 10–12 år være over, sier Skinstad.

TV 2-EKSPERT: Petter Soleng Skinstad satser på langløp. Her fra den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen i november i fjor.

En ting er Bjørn, Skinstad og Hattestad enige om: Det er lenge siden damelangrenn har vært så spennende. Det er flere nasjoner som kan ta en medalje, og flere løpere som kan utfordre om pallen i OL. Hattestad mener det ville være rart om ikke de andre nasjonene ville få betalt for mye og god jobb.

– Tyskerne har noen utøvere på gang. Finland har fått et løft. USA har vært der lenge. Russland er gode. Det er kjempegledelig, sier Hattestad.

Skinstad forventer at pressen skal rope krise på vegne av norsk damelangrenn dersom de andre bak en nyforlovet Therese Johaug ikke leverer, eller det ikke blir medalje på stafetten.

– Det er klaget på at den norske dominansen ødelegger idretten, nå er det en vanvittig spenning rundt dameklassen som vi ikke hatt på mange år. Da blir det komisk at de får kjeft for å gå for sakte. Som norsk langrennsløper er det litt vanskelig å blidgjøre alle, sier Skinstad.