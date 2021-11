Klæbo fortsetter med Viaplay-nekt - angriper Skiforbundet

Johannes Høsflot Klæbo (25) vil ikke bruke Skiforbundets nye logo fremover. Far og manager Haakon Klæbo sier det er flere ting de reagerer kraftig på.

UENIGE: Johannes Høsflot Klæbo synes ikke noe om Skiforbundets sponsoravtale med rettighetshaver Viaplay. Her ved siden av langrennssjef Espen Bjervig tilbake i 2019.

30. nov. 2021 11:09 Sist oppdatert nå nettopp

– Johannes har ingen planer om å gå med Viaplay-logoen hverken til helgen eller fremover. Det er ikke noe galt med Viaplay, men det er prinsippet om uavhengighet og hans troverdig det her handler om, uttaler far og manager Haakon Klæbo til VG tirsdag.

Adresseavisen avslørte mandag at Klæbo nektet i helgen å bruke Skiforbundets nye sponsor Viaplay på drakten. Viaplay har også rettighetene til langrenn, og skistjernen mener dette skaper problemer rundt troverdigheten til både dekningen og Skiforbundet.

– Johannes ønsker ikke å gå i reklame fra noen av mediene som dekker han regelmessig redaksjonelt. Det er viktig med avstand – og når ikke Skiforbundet velger å holde en klar og definert avstand – så velger Johannes å gjøre det, uttaler Haakon Klæbo.

Manageren sier dette om forholdet med Skiforbundet:

– Det sier vel seg selv at forholdet mellom Skiforbundet og oss ikke er helt på topp. Det er flere ting her vi reagerer kraftig på, og som vi har tatt med forbundet.

VG har foreløpig ikke lykkes å få svar på en rekke spørsmål fra Skiforbundet om saken ved langrennssjef Espen Bjervig tirsdag.

– Vedrørende Klæbos uttalelser om Skiforbundet, så er dette en sak som behandles internt. Vi er i dialog med involverte parter, derfor ønsker vi ikke å uttale oss om dette nå, sier Bjervig i en pressemelding tirsdag.

Bolsjunov er en av Klæbos argeste konkurrenter:

Haakon Klæbo forteller at dialogen har vært begrenset etter at de opplyste om sponsornekten. Klæbo mener det er problematisk at Viaplay er kommersiell sponsor, samtidig som de skal dekke idretten journalistisk.

—Slikt kan settes spørsmålstegn ved. Når spørsmål stilles rundt vår uavhengighet og troverdighet, velger Johannes å si klart i fra hva han mener. Dette standpunktet er for lenge siden formidlet til skiforbundet, sier far Klæbo.

Adressa-kommentator Birger Løfaldli mener at forholdet mellom Johannes Høsflot Klæbo (25) og Norges Skiforbund er kjøligere enn noen gang etter sponsornekten i helgen.

– Det er veldig drastisk. Det har ligget og ulmet i forholdet mellom Klæbo og Skiforbundet i mange år, så har det blusset opp i offentligheten vet et par tilfeller, sier Løfaldli til VG.

Løfaldli har spekulert i om Klæbo på vil bryte ut av landslaget en gang – på samme måte som Petter Northug gjorde.

– Jeg tror sjansen for det er større enn noen gang hvis han lykkes i OL. Han klarer seg i stor grad selv. Kommersielt er det uproblematisk, sier Løfaldli.

På spørsmål om 25-åringen har eventuelle tanker om å satse på egen hånd, svarer far Klæbo dette:

– Johannes har ingen andre planer for vinteren enn å gå fort på ski – ikke minst i OL.

Klæbo har de siste årene vært den sterkeste herreløperen, men har også vært i diskusjon med Skiforbundet flere ganger. I høst var han misfornøyd med forbundets standpunkt til Kina-OL, mens han sommeren 2019 drøyde med å signere utøveravtalen.