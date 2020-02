Östersund: Sjur Røthe var den sterkeste utøveren på 15 km fri i Östersund lørdag. Simen Hegstad Krüger var Røthes nærmeste konkurrent, og havnet kun 1.7 sekunder bak landslagskompisen.

– Avslutningen er fantastisk, Sjur Røthe er i praktslag, sa NRK-kommentator Jann Post da Sjur Røthe passerte mållinjen.

Også landslagstrener Eirik Myhr Nossum var imponert over Røthe.

– Han er en veldig god skiløper, sa Nossum til NRK.

Rune Petter Ness

Norsk totaldominans

De norske gutta knuste resten av verdenseliten i åpningen av nyvinningen Ski Tour.

Finn Hågen Krogh tok tredjeplassen, mens Martin Johnsrud Sundby endte som nummer fire.

Også Hans Christer Holund (6.-plass) og Pål Golberg (nummer åtte) havnet blant de ti beste.

– Det er en oppvisning av de sjeldne, slo NRK-kommentator Post fast.

Klæbo og Iversen langt bak

Verre gikk det for Johannes Høsflot Klæbo. Klæbo endte til slutt på 31.-plass, etter å ha passert mållinjen hele ett minutt og 22 sekunder bak Røthe.

Klæbo tapte dermed ett minutt i Tour-sammendraget til rivalen Aleksandr Bolsjunov, som ble nummer fem – 22 sekunder bak Røthe.

Klæbo har et brudd i fingeren, og det så ut til å prege ham i lørdagens konkurranse.

– Jeg har ikke noe svar på hvor mye hånden ødelegger, men jeg er ikke i nærheten av å gå fort nok. Det blir en tøff tour. Vi får ta det dag for dag, og så får vi se hvor lenge vi holder på, sier Klæbo til NRK og antyder at det kan bli en mulighet å bryte touren.

Terje Pedersen

Landslagstrener Arild Monsen var svært fornøyd med den norske laginnsatsen, men visste ikke helt hva som var grunnen til Klæbos svake plassering.

– Dette var jo en kjempedag. Men så er det gjelder Johannes så vet jeg ikke helt hva som skjedde. Men ellers leverer jo alle, og det er en helt utrolig bra dag, sa Monsen etter løpet.

– Har du snakket med Klæbo etter løpet?

– Jeg fikk bare to ord med Johannes kjapt ista, og da hadde han ikke noe fornuftig svar å gi, svarer Monsen.

Iversen: – Barnslig sagt av Monsen

Også Emil Iversen fikk en tung dag i skisporet. Iversen ble nummer 23, ett minutt og tre sekunder bak Røthe.

– Det var vel en helt OK dag på jobben, ett minutt bak er helt greit. Nummer 23 er ikke det helt store, men det var mitt første skirenn på en stund. Så jeg tror ikke jeg skal være så misfornøyd, sier Iversen.

Rune Petter Ness

Trønderen innrømmer at oppladningen har vært utfordrende.

– Den har jo vært veldig spesiell. Det har gått opp og ned de siste månedene, og det er jo ikke slik man ønsker å forberede seg. Men jeg har gjort det beste ut av det, og er tilbake i sporet nå. Jeg føler meg hvert fall veldig bra, men jeg mangler enda et lite gir. Men jeg håper det kommer i løpet av Touren nå, forteller Iversen.

Da Arild Monsen fikk spørsmål om hva han synes om Finn Hågen Kroghs innsats, svarte landslagstreneren:

– Finn Hågen Krogh viste at han fortjener en plass på laget.

Utspillet overrasket Iversen.

– Hvis han kommer hit og hoverer over det, har han avslørt seg selv. Det hørtes jo veldig barnslig ut av Monsen, men han kan være litt barnslig. Selvfølgelig hadde Finn her noe her å gjøre, men det er flere nordmenn som har noe her å gjøre. Det var ikke noe dumt å ta ut Finn på laget, men det er tydelig at Monsen hadde en finger med i spillet. Så er det artig at Finn får det til, sa Iversen.