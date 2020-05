ULLEVÅL: På en gressplen utenfor Ullevaal stadion står langrennsløpere og skiskyttere med trenere og ledere klare til å forklare hvordan de skal komme i gang under en pågående pandemi. Anledningen til møtet på gressplenen var den tradisjonelle rulleskikonkurransen, Blinkfestivalen, i begynnelsen av august.

Mye har endret seg siden de siste konkurransene i Holmenkollen og Kontiolahti.

Fakta: Slik må de spare De forskjellige grenene i Norges Skiforbund må spare flere titall millioner kroner. Koronakrisen rammer idrettene. Dette er noen av tiltakene de setter i verk. Færre løpere på elitelandslagene.

Færre samlingsdøgn, avlyste samlinger, færre reiser.

Store deler av staben er permittert.

I noen tilfeller kan det også bli snakk om oppsigelser/ubesatte ledige stillinger.

Mindre bruk av personer på sesongkontrakter.

Har fått kuttordre

Konkurransene forsvant, restriksjoner på all aktivitet ble innført, og penger som ellers ville ha strømmet inn, kom aldri. Det har Norges Skiforbund fått merke. Der har store deler av staben vært permittert siden 12. mars. Nå har alle grenene i skiforbundet blitt bedt om å være med på en økonomisk dugnad. Hopperne må kutte 6–7 millioner. Alpinistene har lenge hatt en anstrengt økonomi og må kappe mye. Langrenn har fått beskjed om at 8,3 millioner i forbruk skal bort.

Hoppsjef Claus Brede Bråthen sier det blir tøft, det gjør også alpinsjef Claus Ryste. Likevel har sjefen for norsk topplangrenn, Espen Bjervig, et smil om munnen.

– Dette kommer ikke i det hele tatt til å gå ut over den sportslige satsingen. Det er selvfølgelig tøft å være permittert, men vi unngår oppsigelser og håper at alle skal være tilbake i jobb etter sommeren en gang.

Avlyste dyr samling

Ansatte i permisjon minsker selvfølgelig utgiftene. Samtidig er aktiviteten på et minimumsnivå. Det blir ikke snakk om større samlinger før utpå høsten. En tre uker lang høydesamling for landslagene i langrenn i Pyreneene i august/september er avlyst. Det alene er en betydelig innsparing.

– Med de grepene vi har gjort, er vi på en måte oppe og går tross alt. Inntektene er stabile. Vi har hatt noen samarbeidspartnere som har vært med lenge og som har fornyet. Jeg sover godt om natten, men ting skjer fort, og det er ikke mulig å ta noe for gitt slik situasjonen er, sier Bjervig.

Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Heldig tross alt

Trener for allroundlaget Eirik Myhr Nossum ble nylig far for første gang og har fått mer tid til å kjenne på livet som fersk far enn om det hadde vært full rulle som før.

Uansett ville det ikke vært full rulle som før for langrennsløperne. Krisen slo inn helt i slutten av sesongen. En periode hvor løperne allerede var i ferd med å bli litt slitne og reisetrøtte. Det siste de gjorde, var 30 og 50 km i Kollen. Turen til USA og Canada ble avlyst.

– Vi er en heldig situasjon sammenlignet med mange andre i samfunnet og mange andre idretter. Vi har selvfølgelig aktiviteten på elitenivå. Vi har litt færre utøvere, men vi har et slagkraftig lag og vi har trent bra, sier Nossum.

– Enn så lenge er vi sikre på at det blir en konkurransesesong, og vi har stor tro på at det blir et VM i Oberstdorf neste år. Da synes jeg mer synd på sommeridrettene som sto klar til å starte sin sesong etter en lang treningsperiode. Det er nok verre enn det vi står i.

Samtidig har også Nossum utøvere som har kjent på usikkerheten.

– Dette gir en økonomisk usikkerhet for dem også. Det er ikke alle som vinner verdenscup annenhver helg og tjener godt på premiepenger. Det er en usikkerhet som også landslagsløpere og ikke minst løpere på nivået under har følt.