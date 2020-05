Fluorforbud vedtatt i FIS-styret – skal teste frem mot sesongstarten

Det ble vedtatt da styret i FIS holdt videomøte mandag.

Allerede i fjor høst ble det besluttet at et fluorforbud skulle innføres i alle grener innen FIS, men styret ser at det kan bli vanskelig å ha en nullgrense allerede fra kommende sesong.

I en pressemelding fra forbundet heter det at man skal teste ut en ny maskin for fluorkontroller gjennom sommeren, og at resultatene derfra skal være med på å sette en grense for hvor mye spor av fluor på skiene som skal være tillatt.

Det vil innføres fluorkontroller i start- og målområdene i skirenn allerede fra november i år.

Foran 2021/22-sesongen skal man evaluere resultatene fra den foregående sesongen og deretter senke grensen til et lavest mulig nivå. Deretter er målet at skisporten skal være fullstendig fluorfri fra og med 2022/23-sesongen.