Klæbo knuste konkurrentene da det ble firedobbelt norsk

Johannes Høsflot Klæbo stakk av med seieren i finalen, der hele fem av seks løpere var norske.

– Vi har ikke sett noen mer suveren sprinter i langrennshistorien enn Johannes Høsflot Klæbo her. Han vinner det som er, sa NRKs ekspert Torgeir Bjørn etter rennet.

Håvard Solås Taugbøl ble nummer to etter fotofinish mot Eirik Brandsdal, mens Sindre Bjørnestad Skar havnet utenfor pallen selv om han slo beste utlending. Den russiske verdenscuplederen Aleksandr Bolsjunov ble nummer fem.

Med andre ord: Firedobbelt norsk.

– Tøft renn

Klæbo var naturligvis svært fornøyd etter seieren. Det var hans tiende verdenscupseier denne sesongen.

– Det var et tøft løp. Det var vanskelig. Det var høy fart med mange svinger. Til slutt var det veldig godt å se at jeg hadde en mulighet til å komme med en god avslutning, forteller Klæbo i et intervju med arrangøren.

– Det er kult å vinne her. Det var utrolig, la han til.

Bolsjunov var aldri i nærheten i kampen mot nordmennene. Taugbøl hadde hastverk og tjuvstartet en gang før feltet kom av gårde. Da tok han teten og dro helt til den siste bakken. Øverst i den hadde imidlertid Brandsdal overtatt ledelsen, og med Klæbo i ryggen.

Inn på oppløpet av Klæbo i en klasse for seg, og han kunne gli jublende over mål.

Taugbøl kom tilbake og knep 2.-plassen noen centimeter foran Brandsdal.

Erik Valnes endte sist i finalen.

