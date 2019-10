GARDERMOEN: Norsk langrennssport har levd i en eventyrlig verden helt siden Petter Northug slo gjennom for 13 år siden. Veien fra gjennombruddet under Kongsberg-NM i 2006 til skistjernens fire gull i Falun-VM i 2015 var et tiår i unntakstilstand – med positivt fortegn.

Kontroverser var det mange av, men i all hovedsak bidro kranglingen bare til å forsterke skiinteressen.