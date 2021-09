Krüger har tatt OL-grep: – Ønsker å være mer på hugget

LAVAZÈ (VG) Langrennsløper Simen Hegstad Krüger (28) gjorde endringer på treningsopplegget i forkant av OL-sesongen etter en vekker sist sesong.

GODE MINNER: Simen Hegstad Krüger tok OL-gull på 30 kilometer med skibytte og stafett i Pyeongchang i 2018. Han sikret også sølv på 15 kilometer.

– Jeg har trent litt mer enn tidligere på sommeren i år og skal fortsette med det litt til, så vil jeg slippe litt mer opp i forkant av vinteren, før vi skal begynne å gå skirenn, sa Krüger til VG i forbindelse med høydesamlingen i Italia i september.

OL-uttaket blir svært tøft den kommende vinteren. Kun åtte løpere – to færre enn i 2018 – får OL-plass, og landslagsledelsen har varslet at de vil ha et klart bilde av troppen før julen ringes inn. Det betyr at løperne må vise seg frem svært tidlig i sesongen.

Derfor har Krüger planlagt å roe ned treningen nærmere sesongstart på Beitostølen 19. november.

– Da er jeg sikker på at jeg har overskudd når det kommer så mange viktige skirenn. I år har man ikke like god tid på å gå seg i form. Jeg ønsker å være mer på hugget fra start, sier Lyn-løperen.

Krüger fikk seg en liten vekker sist sesong. Han var Krüger ikke fornøyd med egne resultater i åpningshelgene på Beitostølen, i Ruka og på Lillehammer.

Men etter nyttår fant 28-åringen storformen og han dro hjem fra Oberstdorf med to individuelle sølv og en bronse.

– Det blir av helt avgjørende betydning å være i god form fra start. Det er for sent å komme i form i februar med tanke på å få gå OL. Generelt er Krüger en som er god i mesterskap og flink til å prikke inn formen til de riktige løpene, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Simen Hegstad Krüger har tidligere innrømmet at han var frustrert og pønsket mye etter de svake resultatene innledningsvis sist vinter. Løsningen ble å ta det med ro på hytta.

– Jeg tror det viste seg at det ikke var noe stort problem, men det handlet nok om ganske små ting, nærmest tilfeldigheter. Det var nok litt selvforsterkende at jeg begynte å lete etter hva som var feil, men jeg har reflektert rundt det uten at jeg skal endre for mye, sier Krüger.

IKONISK: Simen Hegstad Krügers gulløp i Pyeongchang ble omtalt som et mirakel på snø. I starten fikk han store problemer.

Han drar til OL som tittelforsvarer på 30 kilometer med skibytte, etter det NRK-kommentator Jann Post kalte et mirakel på snø. Krüger falt ut fra start, brakk staven og havnet bakerst. Men endte med å ta et overlegent gull etter en monsteravslutning.

Bjørn har store forventninger til Krüger før OL i Beijing, og peker på en spesiell grunn til det: OL går i høyde, rundt 1700–1800 meter over havet – og der har Krüger vist styrke.

– Han har en trygghet der sammenlignet med mange andre løpere, mener Bjørn.

– Jeg føler høyden vi skal gå på er en styrke for meg, sier Krüger.