Brukte tiden etter sesongen på å pusse opp hjemme – nå skal Anna (31) pusse formen i nye distanser

Anna Svendsen (31) må legge en ny plan for å sikre seg OL-billett.

PÅ SAMLING: Anna Svendsen på landslagets samling på Sognefjell i starten av juni. Foto: Torstein Bøe

Tromsø-løperen fikk som kjent fornyet tillit på landslaget og 31-åringen har ikke lugget på latsiden sesongslutt, i hvert fall ikke på hjemmebane.

– Jeg har for så vidt hatt en liten «break» i april med oppussing hjemme i Tromsø, men det har vært fullt kjør med det for å være helt ærlig. Det har vært greit å ha fokus på noe annet og vi er ikke helt i mål, men det er godt å komme hit på samling å få litt pause fra det. Vi har akkurat flyttet inn i et hus, og det er spennende med andre prosjekter også, men nå kommer jeg ikke til å bruke mer tid på det. Kjæresten min får ta seg av den jobben, for nå skal jeg trene, sier Anna Svendsen på landslaget samling på Sognefjell i starten av juni.