Kollen-helgen flyttes til Sveits

Den avlyste verdenscuphelgen i langrenn i Holmenkollen skal i stedet avvikles i Engadin i Sveits, opplyser Det internasjonale skiforbundet (FIS).

PANDEMI-STOPP: For første gang på 129 år blir det ikke arrangert renn i Holmenkollen. Foto: Lise Åserud

Nå nettopp

Kollen-helgen ble avlyst da Regjeringen sa nei til å gi idretten unntak for innreisebestemmelsene. Dette førte til at det for første gang på 129 år ikke blir arrangert renn i Holmenkollen.

– Vi håpet til det siste at smittetallene skulle tillate å opprettholde den 129 år gamle tradisjonen med Kollenrennene. Vi ser nå at situasjonen spesielt med de nye mutasjonene skaper for mye usikkerhet og vi har forståelse for at myndighetene håndterer dette etter føre var-prinsippet, sa daglig leder i Holmenkollen Skifestival, Stefan Marx, da avlysningen ble et faktum tidligere denne måneden.

Totalt 30 verdenscupkonkurranser i Norge måtte avlyses som følge av pandemien og Regjeringens bestemmelser.

Fakta Fakta om avlyste verdenscuprenn på ski i Norge Alpint i Kvitfjell (2): 6/3: Utfor menn 7/3: Super-G menn Langrenn i Holmenkollen (4): 12/3: Sprint klassisk kvinner og menn 13/3: 30 km fri teknikk menn 14/3: 50 km fri teknikk menn Hopp i Holmenkollen (5): 12/3: Kvalifisering menn 13/3: Lagkonkurranse menn, kvalifisering kvinner 14/3: Kvinner og menn Lillehammer (4): 15/3: Kvalifisering kvinner og menn 16/3: Kvinner og menn Trondheim (4): 17/3: Kvalifisering kvinner og menn 18/3: Kvinner og menn Vikersund (3): 19/3: Kvalifisering menn 20/3: Lagkonkurranse 21/3: Menn Kombinert i Holmenkollen (2): 13/3: Kombinert menn 14/3: Kombinert menn Ennå ikke endelig bestemt om det blir konkurranse: Skiskyting i Holmenkollen (6): 18/3: Sprint kvinner 19/3: Sprint menn 20/3: Jaktstart kvinner og menn 21/3: Fellesstart kvinner og menn. Vis mer

I stedet for tremil kvinner lørdag og femmil menn søndag blir det renn for begge kjønn både lørdag og søndag i Sveits.

Lørdag 13. mars blir det fellesstart i klassisk stil, 10 kilometer for kvinner og 15 for menn.

Dagen etter blir det jaktstart i fri teknikk, 30 kilometer for kvinner og 50 for menn.

Lørdagens renn avvikles i Surlej, mens søndagens jaktstart gjennomføres i løypene som vanligvis benyttes til langløpet Engadin Skimarathon. Mennene starter i Maloja, kvinnene i St. Moritz, mens mål er i S-chanf.