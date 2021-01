Aldri har det vært tøffere, men Stian Hoelgaard satser for fullt for å revansjere sitt største nederlag

– Det går bra nå, men det ligger nå der. 29-åringen fra Ålgård har aldri vært så skuffet som da han lå strekk ut i den svenske snøen. Men fortsatt jobber han for drømmen om seier i verdens mest kjente langløp.

Toppidretten er nådeløs. Stian Hoelgaard har aldri vært så nær sitt store mål om seier i Vasaloppet, men Petter Eliassen var sterkest i 2020. Foto: NRK

Nå nettopp

2. 2. 3. 3. 2.

Bak denne tallrekken skjuler det seg både oppturer og nedturer. Det største skuffelsen gjemmer seg i det første totallet. 2020-versjonen av Vasaloppet: Petter Eliassen rykket fra resten av tetfeltet. Én mann fulgte etter, og de to nordmennene gikk sammen de siste 18 av til sammen 90 dryge og værharde kilometer. Inne på oppløpet i Mora mente NRK-kommentator Ole Kristian Stoltenberg at Stian Hoelgaard var en «gedigen favoritt» til å vinne spurten om seieren. Slik gikk det ikke. Eliassen var sterkest, og Hoelgaard klarte på ingen måte å skjule den enorme skuffelsen over nederlaget. Etter målgang lå han utmattet og utslått i snøen. Aldri hadde den da 28 år gamle langrennsløperen vært nærmere drømmen om å få seierskransen i verdens mest prestisjetunge langløp. Den femte topp tre-plasseringen på rad i Vasaloppet stadfestet Ålgård-mannen som en av de beste.