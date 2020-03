HOLMENKOLLEN: Frida Karlsson (20) sørget for en av de største overraskelsene i kvinnelangrenn på lang tid da hun vant 30-kilometeren i Holmenkollen.

Therese Johaug var storfavoritt, og det så ut til å gå mot utklassing da forspranget til hennes nærmet seg minuttet. Men da Karlsson og lagvenninnen Ebba Andersson gjorde et skibytte med ti kilometer igjen, endret alt seg.

Til slutt havnet Karlsson side om side med Johaug på oppløpet, og da trakk det svenske stortalentet – omtalt som «den nye Johaug» – det lengste strået. En sensasjonell seier foran tomme tribuner.

– På oppløpet ble publikum snytt for en skikkelig thriller, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith i studio.

MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Fikk ikke beskjed

Therese Johaug stilte opp med et smil da hun snakket med NRK etter løpet, men hun var åpenbart ikke fornøyd. Hun er klar på at hun burde ha byttet ski, og var irritert på seg selv.

– Det var en genistrek av Sverige og en generaltabbe av Norge, sa Johaug.

– Frida var sterk. Ski er en del av gamet. De gjorde et klokt valg og byttet ski, vi bommet. Du klarer ikke å vinne når du ikke har utstyret, utdypet hun.

Johaug la ikke skjul på sin irritasjon over at ingen fra det norske laget oppfordret henne om å bytte ski. Først ved Gratishaugen før siste runde ble hun klar over utviklingen.

– Jeg har ikke øyne i nakken. Det var broren min som fortalte meg at svenskene hadde byttet ski og at avstanden var nede i 37 sekunder. Jeg fikk aldri råd om skibytte, sa Johaug på spørsmål fra Aftenposten.

– Det er klart at det er en beskjed jeg burde fått. Samtidig burde jeg også ha vurdert å bytte ski, men du klarer ikke å tenke helt klart selv, la hun til.

MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Følte hun hadde dagen

Johaug hadde ingenting å utsette på egen form under lørdagens renn.

– Jeg var usikker, men jeg kjente at jeg hadde dagen. Det fikk jeg bekreftet underveis, der jeg tok sekunder hele veien og gikk for meg selv i tet. Men jeg burde jo ha byttet ski. Det er der jeg taper det.

Frida Karlsson var naturligvis langt mer fornøyd.

– Jeg følte meg så bra i dag. Jeg hadde gode ski, og jeg tror det var oppskriften på seier. Jeg følte meg sterk, jaktet og tok tid på Therese. Det var en suksess, sa Karlsson til FIS etter sin første verdenscupseier.

MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Sprengte feltet

Johaug fikk en luke etter bare ti minutter, og da hun hadde passert 9,1 km, var den økt til hele 20 sekunder.

Bak henne fulgte et stort felt, bestående av blant annet Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Anne Kjersti Kalvå, Silje Øyre Slind, Kathrine Rolsted Harsem og Silje Theodorsen.

– Therese hadde også en plan om å gå i den gruppen litt lenger, men det er ikke overraskende at hun tråkker til, sa langrennstrener Geir Endre Rogn.

Vidar Ruud

Svensk duo meldte seg på

Johaug ledet med 43 sekunder halvveis ut i løpet. Der de norske valgte ikke å bytte ski den første eller andre gangen, valgte svenskene å gjøre dette ved det andre skibyttet.

Det skulle vise seg å være lurt, for etter hvert fikk den svenske duoen Ebba Andersson og Frida Karlsson et forsprang til feltet. Samtidig plukket de sekunder på Johaug.

Fra å ha ledet med 53 sekunder etter 20,1 km, var forspranget på 37 sekunder etter 23,8 km. Hvis Johaug hadde valgt å bytte ski, hadde forspranget blitt redusert betraktelig, men hun valgte å fortsette.

Sterkest i spurten

Forspranget ble bare mindre og mindre. Andersson og Karlsson så ut til å få stor uttelling for både skibyttet og at de var to sammen om å jakte Johaug.

Da det gjensto 2,3 km, ledet Johaug med bare 16 sekunder.

– Dette blir dramatisk, ropte NRK-ekspert Torgeir Bjørn i kommentatorboksen.

Andersson måtte til slutt gi slipp, men stortalentet Karlsson hadde fortsatt krefter, og med 900 meter igjen hadde Johaug bare fem sekunder ned til svensken.

Til slutt måtte det avgjøres på oppløpslinjen, og da var Karlsson sterkest.