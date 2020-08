Svensk kommentator beklager til Petter Northug

Petter Northug fikk det glatte lag av Thomas Pettersson. Nå angrer den svenske kommentatoren seg.

Thomas Pettersson beklager til Petter Northug etter at han tidligere kalte ham for en «dum narkoman». NTB scanpix

Tomas Pettersson har fulgt langrenn generelt og Petter Northug spesielt i mange år, fra 2006 i avisen Expressen. Det var året da den unge trønderen ikke kom med til OL i Torino.

Pettersson har vært til stede på løp i Norge, og fulgt den etter hvert så meritterte løperen tett. Og han har reist rundt på mesterskap og verdenscup, og stått sammen med norske journalister.

Da Petter Northug holdt pressekonferanse sist fredag, brukte Pettersson plass på å rakke ned på ham.

«Skal vi stole på en dum narkoman?”, skrev han på kommentatorplass på sporten.

Nå angrer aviskommentatoren.

Thomas Pettersson er kjent for å ha en skarp penn. Terje Pedersen / NTB scanpix

Anklaget for manglende empati

– I mørket finnes det noe å lære for alle som er innblandet, skriver han i en fersk kommentar. Og Pettersson sikter til seg selv.

Han sier at utgangspunktet for kommentaren rett etter pressekonferansen i Trondheim fredag, var at Northug etter skandalen i 2014 hadde bedyret at han skulle ta tak i livet sitt.

Og likevel beklager svensken at han brukte formuleringer han ikke skulle. Han kaller det ubegavet. Han opplyser at det ble oppfattet som en brist i empatien hans rettet mot alle som daglig sliter med ulike former for avhengighet. Han forteller at det ikke var meningen.

Derfor kommer den erfarne skribenten med følgende:

– Akkurat for så mange andre som er innblandet i denne historien, inklusiv Petter Northug selv, så finnes det en sak man skal gjøre: Lære av sine feil.

Han innser at den abdiserte skikongen ikke bare trenger hjelp, men også må ta den imot fullt ut.

Og han fortsetter med å si at Northug faktisk er syk.

Petter Northugs pressekonferanse i Trondheim fredag fikk kommentator Thomas Pettersson til å mene noe han angret på i ettertid. Terje Pedersen/NTB scanpix

På pressekonferansen, der Northug satt alene ved et bord og med mange mikrofoner foran seg, fortalte han om alvorlige rusproblemer.

Det inkluderte bruk av kokain og piller. Noe for at han skulle bli «høy», sovepillene for at han skulle roe seg igjen etter hard festing.

Pressefolk i salen og utenfor fulgte nøye med, og nyheten kom fort i mediene.

Selv om Northug angret og sa at han ville la seg behandle, spurte Pettersson om det var grunn til å tro det.

– Nordmenn må tilgi svensken

– Det er ikke så ofte at kommentatorer angrer seg. Men vi skal nå gjøre det samme mot Pettersson som han gjør mot Northug – tilgi.

Det sier Kjell Terje Ringdal, førstelektor i retorikk på Høyskolen Kristiania.

Han føyer til at vi må se at Pettersson var litt ubetenksom og litt rask på avtrekkeren.

– Kanskje han har utviklet en stygg uvane med å kritisere og være streng mot Northug, at dette var det refleks fra den gamle Pettersson, legger Ringdal til.

Sandefjordingen fikk med seg den første kommentaren, og synes det er meget interessant at svensken ber om unnskyldning.

Han tror ikke det er dumt.