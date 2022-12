Iversen fleipet med Golbergs mobilknusing: – Umoden oppførsel

BEITOSTØLEN/OSLO (VG) Pål Golberg (32) var så frustrert at han ødela mobilen sin etter fallet på sprinten fredag. Lørdag reiste han seg og vant 10 kilometer klassisk. Etter triumfen fikk han gjennomgå for å ha ødelagt en dyrebar gjenstand.

Mikal Emil Aaserud, VG

Ole Kristian Strøm, VG

10. des. 2022 13:14 Sist oppdatert nå nettopp

For Emil Iversen, som selv fikk en etterlengtet opptur med fjerdeplass på ti kilometer klassisk, kunne ikke dy seg da Golbergs mobilknusing ble tema i pressesonen.

– Det er lenge siden Pål var på sinnemestringskurs. Kanskje 10–15 år. Han må nok innom der igjen. Han er blid bare når han vinner skirenn nå. Og så tjente han penger så han kan kjøpe seg en ny mobil! sier trønderen og gliser bredt.

Les også Golberg ler av tysker-utspill: – Sinnssyk uttalelse

Når VG spør om Golberg minner mer og mer om Johannes Høsflot Klæbo, trønderen som ikke har for vane å juble mye for de mange verdenscupseirene han har tatt, svarer Iversen slik:

– Det minner om at han har mistet fotfestet. Etter en fjerdeplass i verdenscupen, da blir det «klikking» og «ingenting som fungerer». Man kan jo bli litt kortsynt. Men jeg vet jo ikke hvordan det er å være i den posisjonen selv, så det er ren spekulasjon.

Iversen fikk deretter spørsmål om han synes det er moden eller umoden oppførsel av en 32-åring.

– Jeg synes det er umoden oppførsel. Dama hans må ta en prat med ham. Sånn kan vi ikke holde på, sier Iversen og smiler enda litt til.

FLEIPET MED GOLBERG: Emil Iversen, her underveis på ti kilometer klassisk på Beitostølen lørdag.

Det var etter den råsterke distanseseieren at Golberg overfor NRK først fortalte at fredagens hendelse på sprinten kostet ham en mobiltelefon.

Han skal ha ødelagt den etter han var ferdig med intervjuene i pressesonen og hadde ankommet landslagets smøretrailer, forteller trener Arild Monsen.

– Jeg var så sur at jeg klarte å ødelegge mobilen min. Når du snart er 33 år, så må det synke inn at du ikke kan holde på slik. Jeg var veldig frustrert. Jeg er glad for at jeg klarte å kanalisere det til noe positivt, sier Golberg.

LØRDAGENS PALLGUTTER: Pål Golberg vant foran Didrik Tønseth og Andrew Musgrave på ti kilometer klassisk på Beitostølen.

Bakteppet for sinnet var en hendelse med italienske Simone Mocellini, der Golberg falt. De endte også i en konfrontasjon.

– Jeg tror jeg har ganske god kontroll på sinnet mitt, men det er unntaket som bekrefter regelen, sier Golberg til VG.

Han takker samboer Line Sogn Plassen, som ga ham lov til å deppe bare noen timer fredag kveld.

– Jeg fikk lov til å være skuffet fram til 15.30. Etter det skulle jeg se framover.

PALLEN: Didrik Tønseth (t.v.), vinneren Pål Golberg og treer Andrew Musgrave.

Golberg leder verdenscupen sammenlagt med god margin til nestemann. Det er faktisk blitt 326 poeng ned til Johannes Høsflot Klæbo på andreplass.

På tre rennhelger i verdenscupen denne sesongen står han med knallsterke fem pallplasser, hvorav to er seire.

– Jeg føler meg sterk. Grunnivået er bra. Jeg vet også at det mangler et par stykker som hadde matchet meg i dag, sier Golberg - og snakker om Johannes Høsflot Klæbo og Iivo Niskanen.

FRUSTRERT: Pål Golberg var rasende etter fallet i sprintfinalen fredag. Han følger han konkurrentene som går i mål lørdag.

I tillegg til Golberg havnet en annen norsk løper på pallen. Didrik Tønseth viste nok en gang strålende form og ble nummer to.

Det er identisk plassering som samboer Anne Kjersti Kalvå i kvinnerennet tidligere lørdag.

– Det er nesten artigere med henne. Nå har hun brutt barrieren, sier Tønseth til VG.

Emil Iversen klarte ikke å holde farten til Golberg, men avsluttet sterkt og var bare 13 sekunder bak vinneren. Iversen ble nummer fire med Martin Løwstrøm Nyenget bak seg.

– Jeg er veldig glad. Jeg skulle gjerne ha vært på pallen, men nå kan jeg høyst trolig være med til Tour de Ski. Det var en veldig viktig dag for meg. Jeg hadde ikke tålt 20. plass i dag. Dette handlet mye om å kunne dra til Tour de Ski, sier Iversen til VG.