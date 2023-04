Kristine Stavås Skistad sier nei til landslaget

Langrennsløper Kristine Stavås Skistad (24) bekrefter til VG at hun fortsetter å satse privat.

GLAD I KLUBBEN: Kristine Stavås Skistad jubler for sprintseieren i Drammen. Da gikk hun i klubbdressen til Konnerud.







13.04.2023 19:05 Oppdatert 13.04.2023 19:27

Da VG snakker med Skistad torsdag kveld forteller hun om et møte med ski-ledelsen kort tid etter NM-tremila i mars.

– Vi hadde en god samtale og vi er alle enige om dette er den beste løsningen for meg nå neste sesong. Vi er samstemte om det og det er gode tone og ingen dårlig stemning, sier Skistad.

– Jeg kjenner også på at det er det rette og beste valget for meg selv, sier Konnerud-løperen uten å ville utdype det ytterligere.

24-åringen kom som en komet vinteren 2018/19-sesongen, men trøblet flere sesonger etter dette. I vinter var hun derimot tilbake med et pang. Skistad vant fire strake sprinter i verdenscupen etter VM i Planica, hvor hun ble nummer fem bak fire svensker.

– Det eneste jeg vet er at det, er at dette jeg kommer til å bli bedre av og slik jeg utvikler meg neste sesong. Det er alle enige om. For utviklingen har bare gått en vei det siste året og vi må fortsette i den stimen, sier Skistad.

– Det handler om at det har fungert veldig bra i år. Hun var på rekruttlandslaget i to år, og den gang fungerte det ikke helt for henne. Hun er en utøver som må trene litt annerledes enn den helt tradisjonelle langrennsutøveren, sier Per Ola Gasmann, rådgiver for Skistad, til VG.

Han forteller at Skistad nå er på sydenferie, men at de sammen med trener Lage Sofienlund skal sette seg ned i nærmeste fremtid og planlegge den kommende sesongen.

– Med resultatene hun har hatt i det siste, har hun fått en økonomisk grunnmur til å satse privat. Hun har tjent noen kroner og vil helt sikkert jobbe med å skaffe seg noen sponsorer, sier Gasmann.

I rene premiepenger tjente Skistad over 80.000 sveitserfranc – nesten 950.000 norske kroner etter dagens kurs – fra verdenscupen i vinter.

