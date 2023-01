Klæbos VM-utfordrer ute av Tour de Ski

Johannes Høsflot Klæbos antatt største utfordrer på femmila i ski-VM i mars, Iivo Niskanen (30), er helt ute av slag. Tirsdag sto han av Tour de Ski under den tredje etappen.

04.01.2023 07:06 Oppdatert 04.01.2023 08:22

– Med tanke på det han postet på Instagram før touren, skjønte man at det kunne skje. Det er kjedelig at han ikke kan være med å fullføre. Jeg tipper at vi ikke kommer til å se noe særlig til ham før VM, og det blir spennende å se hvordan han får det til der, sier Klæbo (26).

– Tror du han kan komme tilbake i toppform til VM?

– Det er fortsatt relativt god tid. Han har en og en halv måned på seg, og jeg tipper at han kommer til å bruke de ukene godt, svarer Johannes Høsflot Klæbo på Ntbs spørsmål.

Niskanen selv var overbevist om at han skulle klare å hente seg inn igjen til VM-dagene i Planica. Han har vunnnet tre OL-gull og ett VM-gull. I 2018-OL i sørkoreanske Pyeongchang vant han 50-kilometeren i klassisk stil, i Beijing-OL i fjor 15-kilometeren i klassisk stil.

Niskanen er angivelig kjent for å spille på flere strenger enn klassisk langrenn:

Han gikk glipp av denne sesongens verdenscupåpning på hjemmebane i Ruka etter å ha blitt smittet av corona-viruset.

Johannes Høsflot Klæbo vant Tour de Skis tredje etappe tirsdag, foran landsmennene Simen Hegstad Krüger og Didrik Tønseth.

Svenske Calle Halfvarsson satte av gårde i voldsom fart fra start på 10-kilometeren med intervallstart - men gikk på en smell.

– Det var en altfor dårlig åpning. Det var for hardt, og jeg ble ganske kjørt. Jeg klarte ikke å holde det tempoet oppe, og gikk forferdelig dårlig. Det var ikke noe vakkert syn for de som så meg i den siste bakken, uttalte Calle Halfvarsson i regnværet til VG.

– Det er litt typisk han. Han åpner som om han er en god del bedre enn alle andre, sier tirsdagens andremann, Simen Hegstad Krüger, til VG om svensken.