Krüger på 74. plass (!): – Skjønner ingenting

RUKA (VG) Simen Hegstad Krüger (28) er foreløpig langt unna OL-form. I verdenscupåpningen ble han nummer 74 uten å forstå hva som gikk galt.

HJELPESLØS: Simen Hegstad Krüger hadde ingen forklaring på hva som gikk galt i Ruka.

– Jeg vet ikke hva som skjedde. Det var en ekstremt tung dag. Hvorfor vet jeg ikke helt. Det var ikke noe som stemme, sier Krüger til VG i kulden i Ruka.

Han endte som nummer 74 på OL-øvelsen 15 kilometer klassisk, og var over 3 minutter bak vinner Iivo Niskanen. Heller ikke på Beitostølen under nasjonal åpning kjempet Lyn-løperen i toppen.

– Det var en halvveis helg sist, men jeg følte ting var på gang. Jeg trodde ting skulle gå bedre i dag. Det var helt bekmørkt i dag, sier Krüger.

Han var inne på tanken på å bryte rennet underveis i det vakre, men kjøle vinterværet i de finske skoger.

Foruten et par hundebitt har oppkjøringen gått som den skulle for 28-åringen. Krüger varslet i høst at han ønsket å være tidlig ute i form.

Han ble olympisk mester i 2018, og har vist seg som en mesterskapsløper de siste årene. Men foreløpig er Krüger langt unna formen som kreves i OL i Beijing i februar.

– Det er mye som må endres før neste helg. Jeg vet ting kan snu fort, og jeg håper det er en helt annen Simen på start alt neste uke, sier Krüger og tenker på verdenscuphelgen i Lillehammer.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum måtte klø seg i hodet på spørsmål om hva som skjedde med Krüger.

– Det er det samme som har skjedd hver gang han har gått 15 kilometer klassisk her i Ruka. Jeg skjønner ingenting, og han skjønner ingenting. Det er noe med dette stedet, sier Nossum og minner om at det kan snu fort for 28-åringen.

Lyn-kollega Hans Christer Holund konstaterer at Krüger ikke er i form.

– Det er litt for dårlig. Jeg har ikke fått snakket med ham ennå, så jeg vet ikke hva som gikk galt. Vi får håpe han får opp farten utover vinteren, sier Holund.

Finske Niskanen vant for tredje gang på hjemmebane og brøt dermed Aleksandr Bolsjunovs rekke på fem strake seire i klassiske verdenscuprenn. Han fikk selskap Aleksej Tsjervotkin og Bolsjunov på pallen.

Resten av de norske var et godt stykke unna pallen: 7)Emil Iversen, Norge 0.28,9, 9) Johannes Høsflot Klæbo, Norge 0.41,7, 10) Pål Golberg, Norge 0.45,7, 12) Hans Christer Holund 0.59,2, 74) Simen Hegstad Krüger 3.13,5