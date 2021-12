Even Northugs gjennombrudd: Slik knekte han koden

Etter å ha «stått på stedet hvil» flere år, var det mer distansetrening som gjorde at Even Northug tok steget opp til verdenscupeliten – i sprint.

TO BESTENOTERINGER: Femteplassen i Davos forrige helg var Even Northugs beste verdenscupplassering noen gang – den ble fulgt opp med fjerdeplass i Dresden lørdag. Her fra norgescup på Gålå.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det føles som et ordentlig gjennombrudd, ingen tvil om det – det er først nå jeg føler at jeg klarer å henge med de beste på mine gode dager. Tidligere har jeg sittet med en følelse om at det er et stykke opp, sier Even Northug på telefon fra tyske Dresden.

Lørdag forbedret han sin bestenotering i verdenscupsammenheng for andre helg på rad da han skøytet inn til fjerdeplass på sprinten – en liten uke etter femteplassen i Davos.

26-åringen begynner dermed endelig å få avkastning for treningsarbeidet han har lagt ned i mange år.

– Det er et veldig godt steg i riktig retning. Jeg føler det har vært litt bob-bob i noen år, med noen få glimt. Utover det har jeg stått litt på stedet hvil, uten å få løftet mellom sesongene, forklarer trønderen – og yngste blad av de tre langrennsbrødrene Petter, Tomas og Even.

TRE BRØDRE SOM VIRKELIG ER BRØDRE: Petter Northug har kontroll på den digitale resultatoversikten mens Tomas (midten) og Even (høyre) følger med. Her fra et VG-intervju i 2006.

Før årets sesong hadde han nemlig vært i en sprintfinale bare ved én anledning, også det i Dresden for snart fire år siden. «Hemmeligheten» bak årets sprintsuksess har vært å ikke gjøre som en sprinter.

– Hurtighet og fart har jeg alltid hatt. De siste to-tre årene har jeg hatt ganske fokus på utholdenheten, med lengre intervaller og mer mengdetrening. Det motsatte av sprinttreningen har gjort meg bedre i sprint, sier Team Telemark-løperen – som ikke er en del av landslaget.

Han er imidlertid innstilt på at han ikke får løse billett på OL-toget til Kina, med åtte plasser og få åpninger for rendyrkede sprintere.

Dermed får han mer anledning til å videreføre Northug-arven i verdenscupsammenheng i stedet, mens han satser inn mot senere mesterskap – med en viss støtte fra storebror Petter, som hadde vanskelig for å skjule sin begeistring over «litj’ Northug» i Davos:

– Vi prater en del sammen vi, altså. Jeg har jo trent veldig mye med ham opp gjennom, så hvis du summerer opp, har det vært veldig mye lærdom. Det er ikke ekstremt tett nå, det skjønner Petter også, men vi prater om store og små ting, sier Northug.

I stedet er det Team Telemark-trener Steinar Mundal som følger opp 26-åringen tettest, noe han har gjort siden Northug kom inn i laget for tre år siden.

– Jeg la merke til første år at han ventet bak litt for lenge, og gjerne så lenge at det bare var femti meter igjen av sprinten. Da er det ikke alltid så lett å gjøre det store. Han går mye smartere nå, så han har alltid rom til å komme seg fram på en eller annen måte. I år har han tatt veldig mange steg, sier Mundal muntert.

I tillegg til å øke treningsmengden til opp mot 25 timer i uka og ta de nevnte kapasitetsgrepene, mener Mundal de har bygget ham til å bli en veldig solid langrennsløper.

– Det kan være litt uvanlig for en sprinter, men vi ser at sprintene er på litt over tre minutter. Går man det fire ganger, blir det mange kilometer og da må man ha god kondisjon, forklarer Mundal.

Søndag skal Northug gå ankeretappen på lagsprinten sammen med Thomas Helland Larsen for Norges andrelag i Dresden. Sindre Bjørnstad Skar og lørdagsvinner Håvard Solås Taugbøl går for førstelaget.

– Man har så klart lyst til å gå på førstelaget, men jeg er innforstått med at det ble slik denne gangen. For min del er det bare artig å gå på andrelaget og jeg får gå sisteetappe – det hadde jeg ikke fått på førstelaget, sier Northug.