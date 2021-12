Beste norske med minst trening

Mathilde Myhrvold kom til Tour de Ski med ett mål for øye: Kvalifisere seg til OL-sprinten. Det gjorde 23-åringen med de få treningstimene med glans.

Mathilde Myhrvols er ny på landslaget i år. Etter annenplassen i Tour de Ski-åpningen er hun så godt som sikkert OL-klar.

28. des. 2021 17:10 Sist oppdatert nå nettopp

Norge har kanskje verdens beste distanselag. Men på sprint har Maiken Caspersen Falla, med noen få unntak, vært den eneste som har kunne hamle opp med den svenske dominansen. Det varte helt til tirsdag ettermiddag.

En ny norsk skihelt sto frem. Mathilde Myhrvold er 23 år, kommer fra Gjøvik og ble overraskende tatt inn på landslaget. På kvinnesiden har ikke Norge et eget sprintlag. Sprint og distanse ligger i samme lag. Men de siste årene har det blitt en tydeligere sprintsatsingen. Den tidligere sprinteren Ola Vigen Hattestad ble hyrt inn om trener, og Mathilde Myhrvold ble i vår tatt inn på landslaget.

Bare Diggins foran

Det har ikke gitt umiddelbar effekt, men nå kan det virke som om Norge har fått en ny sprinter i verdensklasse. Mathilde Myhrvolds enorme fart på oppløpet kunne gått helt inn til seier, hadde oppløpet vært 15 meter lengre. Men Jessica Diggins holdt unna. Det ble annenplass på Myhrvold.

Og den annenplassen sikrer henne med stor sannsynlighet en OL-billett. Hun skal gå sprint i OL sammen med de allerede uttatte Maiken Caspersen Falla og Tiril Udnes Weng. Hvem som får den fjerde plassen er fortsatt usikkert.

Da TV 2 konstaterte at hun nå er OL-klar. Var hun beskjeden i svaret:

– Jeg håper jo det, da hun og var enig om at plasseringen i Lenzerheide i det minste var en god søknad om startnummer i Beijing.

Mathilde Myhrvold var i ferd med å ta igjen Jessie Diggins da målstrken kom. Hadde det hele vart 10–15 meter lengre, så hadde det blitt norsk seier.

Trener minst

Hun har sakte og sikkert tatt steget opp fra å være en god junior til å bli en senior som kan yppe seg mot de beste i verden. På veien mot sin første pallplass har hun vært forsiktig. Hun har lært av andre utøvere som har kjørt med for store treningsmengder i overgangen til seniorklassen.

– Jeg trener kanskje minst på dette laget, og jeg har aldri hatt de helt store treningsmengdene. Jeg skal forsøke å øke litt på etter hvert, men det er ikke sikkert jeg skal trene like mye som alle de andre, fortalte hun Aftenposten tidligere i år.

Hun er veldig opptatt av at dette ikke skal gå for fort. Hun ser læring i hvert renn og hver treningsøkt sammen med utøvere som har langt mer erfaring enn henne.

– Jeg føler jo at jeg har tatt steg for steg i de siste årene.

Landslagstrener Ola Vigen Hattestad er klar på hva som er Myhrvolds sterkeste side.

– Hun er vanvittig rask på oppløpet, sier han.

Og det var denne styrken som brakte henne helt til finalen og til sist opp på pallen. De sugende avslutningene hvor det er maks kraft i hvert eneste spark. Hun hadde en fart som vi ikke har sett fra noen norske sprintere på lange tider.

Nå skal det sies at de to sterkeste svenske sprinterne har valgt å holde seg borte fra Tour de Ski. Både Maja Dahlqvist og Jonna Sundling stilte ikke. Da ble det heller ingen svensk dominans på sprinten denne gang.

Klæbos oppvisning

Johannes Høsflot Klæbo gjorde omtrent som han ville på herresiden. Han vant omtrent som han ville med en oppvisning i skøytesprint verden knapt har sett maken til.

For en del av de andre norske løperne var denne sprinten mer som et uttaksrenn til OL. Even Northug hadde kommet seg med etter overbevisende innsats i Davos. Han hadde los på en OL-plass, men forspilte sine sjanser da han gikk ut i semifinalen. Pål Golberg ville også gjerne vise at han er verdig den siste plassen på sprintlaget i OL.

Han kom seg til finalen, men ble siste der. Men ettersom han også kan gå andre distanser, har han fortsatt gode muligheter til å gå seg inn på laget.