I et land hvor «ingen» bryr seg om langrenn, er det én mann som drømmer om gull

Midt blant en tetgruppe som stadig er tapetsert med norske flagg, får man ofte øye på en brite. Andrew Musgrave vil gi langrennsguttene en real kamp i årets OL-sesong.

Andrew Musgrave rett før han går i mål som førstemann opp bakken under Lysebotn Opp.

Skotske Andrew Musgrave er sterk nok til å utfordre de norske skiguttene i en idrett nordmenn kan best. Denne sesongen blir en av de viktigste ifølge han selv.

– Det er ingen som husker om du blir nummer fire eller syv i et OL. Jeg må bli bitte litt bedre, og nå er det ikke så langt opp, sier Musgrave etter å ha kommet først opp den bratte bakken i Lysebotn Opp.

Det uoffisielle startskuddet for langrennssesongen gikk av i nettopp Lysebotn 5. august, på rulleski. Selv om snø og smøreteam må vente noen måneder til, kunne langrennsstjernene likevel få målt krefter under Blinkfestivalen, i flott vestnorsk natur.

Helt siden Norge stengte grensene for drøyt 18 måneder siden, har utenlandske skistjerner glimtet med sitt fravær her i landet. I siste liten fikk et knippe av dem meldt seg på konkurransen hvor man staker seg oppover fjellet innerst i Lysefjorden. 27 hårnålsvinger og 7,2 kilometer skulle forseres i en bakke med et gjennomsnitt på 10 prosent stigning.

Den sterkeste av stakerne var Andrew Musgrave.

– Jeg trodde ikke jeg skulle gå så fort. Det ble en positiv overraskelse, forteller han etter målgang.

Morten Eide Pedersen og Andrew Musgrave staker seg oppover fjellsiden i Lysebotn Opp. Pedersen endte til slutt på en 4. plass, 54 sekunder bak Musgrave.

Trynet på topptur

Til sin store forbauselse var den Trondheim-baserte langrennsløperen i bedre form enn han trodde. Overraskelsen kom allerede i bunnen av bakken. Der kjente Musgrave at han kunne komme først opp til toppen.

– Jeg trynet på topptur tidligere i år, så jeg trodde ikke jeg kom til å gå så fort allerede nå, forteller han.

Fallet i vår resulterte i at Musgrave måtte operere skulderen.

Det var en stygg skade, etter det han selv forklarer.

– Skulderen ble operert og var jo nesten dratt av så å si. Kirurgene måtte inn med skruer. Det er jo helt utrolig hva de får til å fikse.

Musgrave har derfor brukt det meste av våren på å trene opp det tapte. Usikkerheten før startskuddet gikk i Lysebotn, lå i hvor sterk overkroppen og skuldrene var. Men skotten er en ekspert på å stake og forsvarte derfor tittelen fra Blinkfestivalen i 2019. To friske skuldre ga Musgrave gode svar inn mot OL-sesongen.

Fakta Andrew Musgrave Født: 6. april 1990 (31 år) Fra: Poole i Skottland, men bosatt i Trondheim Idrett: Langrenn Meritter: To pallplasseringer i World Cupen fra 2017 og 2018. Førsteplass i staking fra Lysebotn Opp i 2019 og 2021. Ranket som nummer 20 i World Cup-sesongen 2019/20. Vis mer

Andrew Musgrave fra forrige gang han vant stakingen i Lysebotn Opp i 2019.

– En viktig sesong

Den varmeste årstiden går inn i sin avsluttende fase. Sommer-OL er over, men for den sportsglade nordmann, trenger man ikke vente altfor lenge til neste sportslige høydepunkt.

Kortere dager og kaldere luft betyr også vintersport, snø og langrenn. På grunn av pandemien, som resulterte i et utsatt sommer-OL, er det snaue seks måneder til den olympiske ilden tennes på nytt. Denne gangen som vinterutgave i Beijing i 2022.

Etter et skuffende ski-VM i Oberstdorf i vinter, reiste Musgrave hjem uten pallplasseringer. Men det var det heller ingen fra hjemlandet Skottland som brydde seg om.

– Det er jo ingen i Skottland som får med seg om jeg vinner en medalje i et VM. Men OL blir nok annerledes, forteller en lattermild Musgrave.

Og ved hjemreise fra Beijing håper han denne gangen å ha med seg en medalje gjennom sikkerhetskontrollen. I tidligere OL har han falt et godt stykke bak på resultatlisten, men dette vil bli hans største mesterskapsmulighet til nå. Han håper å hevde seg i de lange distansene.

For lekene i Beijing er han ganske sikkert kvalifisert til allerede, da Skottland ikke har så mange andre i langrennseliten å velge mellom.

– Jeg er heldig sånn sett. Nå gjelder det å prikke inn formen mot verdenscupsesongen og prøve å være med i teten der, men det store målet er medalje i OL.