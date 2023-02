Klæbo og Golberg vant gull på lagsprinten: – Han gjør ikke feil

PLANICA (VG) Johannes Høsflot Klæbo (26) og Pål Golberg (32) ledet an fra første stavtak til målgang.

forrige

















fullskjerm neste GULLVINNERE: Johannes Høsflot Klæbo og Pål Golberg vant gull foran Italia og Frankrike på lagsprinten. 1 av 8 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG













26.02.2023 14:19 Oppdatert 26.02.2023 16:17

– Det er spesielt å ta gull med en kompis og en lagkamerat, det betyr mye. Lagsprint er noe eget. Det er nervepirrende og slitsomt, sier Klæbo til VG.

Det er Klæbos åttende gull i VM-sammenheng, mens det er andre gang Golberg er øverst på pallen i et verdensmesterskap.

Sølvet gikk til italienske Federico Pellegrino og Francesco De Fabiani. Frankrike – med Renaud Jay og Richard Jouve på laget – vant bronsen.

Pellegrino var 2,5 sekunder bak Klæbo i mål.

Det er ti år siden Golberg gikk lagsprint for Norge i VM sist. Da gikk han med Petter Northug. Det ble en smell, nå gjorde Golberg en mer eller mindre perfekt jobb.

– Det å gå stafett for Norge, det forplikter. Det er trengt nåløye å gå stafett for Norge, og jeg er heldig som får gå, og det går veldig bra i dag, sier Golberg til VG.

Golberg ga Klæbo et lite forsprang før den siste runden. Italienske Pellegrino fikk kontakt igjen halvveis. Det så i noen sekunder ut som om det kunne gå mot et stafettdrama, men Klæbo hadde kontroll. Han rykket fra italieneren igjen og spaserte i mål i ensom majestet.

– Jeg føler jeg får det litt som jeg vil. Jeg får et perfekt utgangspunkt, sier Klæbo om sisterunden.

– Han er jo «Mr. Perfekt». Han gjør ikke feil, sier Golberg om Norges ankermann, og legger til at det var litt spennende å se Pellegrino komme i ryggen på nordmannen med åtte VM-gull.

KLEM: Johannes Høsflot Klæbo og Pål Golberg sekunder etter målgang.

Golberg ble minnet på kollapsen for ti år siden flere ganger søndag. Det plaget ham tilsynelatende ikke.

– På alle andre dager for ti år siden kunne det gått annerledes. Jeg var en litt mer ustabil skiløper. Nå kan jeg ikke huske sist jeg gikk et dårlig skiløp. Jeg er såpass trygg på mine skiferdigheter at jeg var ikke redd for det i dag, sier Golberg til NRK.

Morfar Kåre Høsflot var til stede og fulgte barnebarnet Johannes ta nok et VM-gull.

– Jeg er kjempefornøyd. Det var en italiener som var sprek der, nesten sprekere enn jeg hadde regnet med. Jeg tror Johannes hadde kontroll på ham, sier bestefar og trener Kåre Høsflot til NRK.

Sprintlandslagstrener Arild Monsen gikk rundt på stadion og gjennom pressesonen med store solbriller. Han var mr. cool og smilte stort.

– Jeg er kry og stolt på deres vegne. Da vi skulle spurte var det aldri noen tvil, selv om Pellegrino var sterk, sier sprinttrener Arild Monsen til VG.

DOMINANT: Norge ledet hele veien fra mål til start. Bildet er fra en av Johannes Høsflot Klæbos tre etapper på lagsprinten.

– Det er det som er fantastisk med Klæbo, at han har så finslepen teknikk og er sterk i posisjonen og klarer å utvikle en fart ingen andre har. Det er fantastisk å se, sier NRK-ekspert Therese Johaug.

Det ble tøft for den svenske duoen Calle Halfvarsson og Edvin Anger, og det ble ikke mer enn en beskjeden femteplass – et halvt minutt bak Norge i mål.

På kvinnenes lagsprint ble det gull til Sverige og sølv til Norge med Anne Kjersti Kalvå og Tiril Udnes Weng på laget.