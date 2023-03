Amundsen satt ut etter gullduellen mot Krüger: – Det ble fryktelig nervepirrende

PLANICA (VG) Allerede halvveis i rennet hadde Simen Hegstad Krüger (29) slått knockout på de fleste av konkurrentene, men Harald Østberg Amundsen (24) skapte dramatikk til siste slutt.

Krüger ledet onsdagens 15 km intervallstart i fri markant fra 4,1 km og utover. Ved 12,7 km var Krüger nesten 14 sekunder foran Amundsen, men i mål skilte det til slutt kun 5,3 sekunder.

– Det ble fryktelig nervepirrende å vente på ham. Jeg var på stålet. Jeg hadde pushet litt tøft midtveis og var seig i siste parti. Heldigvis hadde jeg nok tid, det ble tettere enn det jeg var komfortabel med, sier Krüger.

Amundsen ble tatt på sengen av at det var så lite som skilte i mål.

– Jeg hadde ikke ett sekund mer inne. Jeg hørte jeg var tolv sekunder bak Simen på toppen. Jeg tenkte bare skulle prøve forsvare sølvet fordi jeg var helt pinnestiv. Så legger jeg meg i målområdet og gisper etter luft noen minutter, før jeg ser på skjermen og «oi, bare fem sekunder bak, ja», sier sølvvinneren til VG.

I målområdet begravde Krüger ansiktet i hendene og tittet nervøst på en skjerm med tidene da Amundsen passerte ute i løypa.

– Jeg ble overrasket. Jeg fikk beskjed om at Simen var stiv på slutten, det var fordelen min ved å bli sekundert mot tidene hans, men jeg var pinnestiv selv. Fokuset mitt var på å berge medalje, sier Amundsen.

Fra drøyt 13 km til målgang var det ingen sekundanter, ifølge Amundsen. Men han mener det ikke ville hatt noe å si for gullkampen.

– Jeg visste hvordan jeg lå an og opp til den øverste toppen før strekket ned mot stadion var det post nesten hver hundre meter. Det var nesten for mye poster, vi var bra dekket, sier Amundsen.

– Vi hadde folk overalt i hele løypa, det var ikke mye stillhet.

NRK-ekspert Fredrik Aukland sa dette mot slutten da Amundsen nærmet seg mål:

– Jeg gir ham en ordentlig god mulighet. Så går vi se om det er nok sekundanter til å fortelle ham hvordan dette her ligger an. For det kommer til å bli jevnt.

Krüger sikret seg endelig mesterskapsgullet på favorittdistansen, hvor han tidligere «kun» har tatt medalje i mesterskap. Fra før har Krüger både OL- og VM-gull på 30 kilometer med skibytte, det siste kom forrige fredag.

– Det er litt uvirkelig å stå her med to VM-gull nå, sier Krüger.

Mesterskapseksperten tok samtidig sin niende medalje på ti starter i OL og VM.

Bak duoen som kjempet om gullet ble det en durabelig kamp om bronsemedaljen. Ved 7,7 kilometer var det hele 23 sekunder ned fra Krüger til Hans Christer Holund, Johannes Høsflot Klæbo og William Poromaa.

Sistnevnte var den eneste ikke-norsk i medaljesjiktet, men da Hans Christer Holund etter hvert økte tempoet, var svensken sjanseløs i kampen om medaljene.

Holund slo til slutt en svært skuffet Klæbo med 0,9 sekund.

Svenske William Poromaa ble nummer fem, mens Sjur Røthe ble nummer seks.

– Skal jeg slå dem må jeg gjøre noe skikkelig ekstra, sier Poromaa til VG.