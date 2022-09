Røper plan for å stoppe Northug i verdens lengste rulleski-løp

Flere tror Petter Northug (36) kan hamle opp med langløp-kanonene i søndagens 90 kilometer lange Klarälvsloppet.

GAMLE KUNSTNER: Petter Northug var verdens beste skiløper. Denne vinteren vil han prøve seg i langløpssirkuset.

24. sep. 2022 15:03 Sist oppdatert nå nettopp

– Er det et sted han kan være med, er det kanskje nå. Går det et stort felt uten at noen kommer seg løs, blir han med inn. Og som han har vist tidligere i sommer, er han fortsatt sykt rask. Det er kun i motbakke han har slitt, sier Joachim Aurland fra støtteapparatet til Team Aker Dæhlie.

Rulleski-rennet Klarälvsloppet sendes på VG+ Sport søndag klokken 9. Det er rulleski-sesongens svar på beryktede Vasaloppet.

Emil Persson, Max Novak, Stian Hoelgaard, Vetle Thyli, Petter Skinstad, Johannes Eklöf og Stian Berg er blant de kjente løperne fra Ski Classics på start. På kvinnesiden er Silje Øyre Slind, Ida Dahl og Linnea Johansson de antatt sterkeste navnene.

Northug har varslet at han skal satse på enkelte løp i Ski Classics ved siden av jobben som langrennsekspert på TV 2. Og søndag venter den siste store testen på rulleski før vinteren kommer. I fjor ble Northug nummer fem i Klarälvsloppet.

De legendariske spurtferdighetene hans er fortsatt fryktet og konkurrentene har en egen plan for å kvitte seg med 36-åringen.

– Hva gjør dere om Northug er med i tet når det er noen kilometer igjen?

– Da må vi gjøre noe, da tror jeg gutta mine kommer til å fyre ut noen raketter i god tid før vi er inne på oppløpet, sier Aurland fra Team Aker Dæhlie.

Vetle Thyli fra Team Kaffebryggeriet forteller at han selv, samt lagkameratene Stian Berg og Magnus Vesterheim, har ambisjoner om pallen. Thyli tror også Northug blir en tøff konkurrent.

– Han fulgte hele veien inn i fjor og spurtet fra meg. Jeg tror han er bedre i år, og kan spurte om seieren, sier Thyli.

FAVORITT: Svenske Max Novak.

Petter Skinstad, TV 2-kollega og treningskompis av Northug, utroper Max Novak fra Team Aker Dæhlie som mannen å slå.

– Han har vist seg sterk i rulleski-renn hele sommeren. Ellers er det veldig mange gode på start. Det eneste laget som mangler er vel omtrent Team Ragde Charge (på treningsleir i høyden), sier Skinstad.

– Jeg har tro på Petter, han er i god form, men dessverre vært litt syk i det siste.

Aurland er enig i at Max Novak er den største favoritten.

– Max er en råtass. Han trener som få og tåler det. Han er ekstremt sterk. Jeg regner med at han er helt oppe i toppen, sier Aurland.