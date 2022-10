Svenske langrennsstjerner vil boikotte VM

Hvis utøvere fra Russland og Belarus ønskes velkommen tilbake av Det internasjonale ski- og snowboardforbundet, kan de svenske langrennsstjernene Frida Karlsson, Linn Svahn og Maja Dahlqvist komme til å boikotte VM i Planica.

VURDERER BOIKOTT: Frida Karlsson (til høyre) og Maja Dahlqvist under en treningssamling i Sollefteå i sommer.

32 minutter siden

Slik situasjonen er nå, med Russlands krigføring i Ukraina - og Belarus sin understøttelse av den.

Det uttaler Svahn og Dahlqvist til Aftonbladet arrow-outward-link .

– Her og nå ville jeg uten tvil være beredt til å gjøre det, sier Linn Svahn.

– Det er skammelig. Det er ikke greit. Så lenge Russland fører krig mot Ukraina, må vi ta avstand fra det og ikke ønske russiske deltagere velkommen. Jeg synes det er et tydelig standpunkt som idretten bør ta. Dessverre henger idrett og politikk sammen, tilføyer hun.

Frida Karlsson, den største svenske langrennsstjernen, er ikke fremmed for at hun eventuelt vil følge sine lagvenninner.

– Det er hele verden sitt ansvar å gjøre noe, ta stilling og ikke la dem være med så lenge krigen pågår, sier hun.

De tre er på treningssamling på Mallorca.

Maja Dahlqvist mener boikott er «självklart» slik situasjonen er nå.

Ledere i Det internasjonale ski- og snowboardforbundet har tatt til orde for et konkurransecomeback for utøvere fra Russland og Belarus. Det har også presidenten i Den internasjonale olympiske komite, Thomas Bach.

Ola Strömberg, såkalt forbundsdirektør i det svenske skiforbundet, uttrykker sympati med løpere som kjenner uro med tanke på at utøvere fra Russland og Belarus skal få tillatelse til å konkurrere internasjonalt igjen.

– Hvis det bli slik at russere, slik det er i dag, skulle komme tilbake og konkurrere, har jeg full forståelse for at andre utøvere synes det er veldig ubekvemt og alle andre verdibaserte ord man kan bruke, sier Strömberg til Aftonbladet.