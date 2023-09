Treneren: Bolsjunov er konstant bekymret – barndomshjemmet truffet av bomber

Trener Jurij Borodavko sier at Aleksandr Bolsjunov er konstant bekymret etter at barndomshjemmet hans ved Ukraina-grensen skal ha blitt truffet av bomberester.

UTESTENGT: Aleksandr Bolsjunov og de russiske langrennsløperne får ikke delta internasjonalt etter at president Vladimir Putin startet krigen mot Ukraina for halvannet år siden. Vis mer





Publisert: 27.09.2023 02:13

Den russiske skihelten Aleksandr Bolsjunov kommer fra den lille landsbyen Podyvote, som har rundt 500 innbyggere, like ved den ukrainske grensen. Ifølge nettavisen Championat er det midt i området hvor krigen pågår for tiden.

Faren, som også heter Aleksandr Bolsjunov, driver et sagbruk der. Mamma Svetlana hjelper også til på gården.

– Foreldrene til «Sasja» bor faktisk tre kilometer fra grensen, i praksis i frontlinjen. Det har allerede vært treff. De bombet brønnen og en del av huset, sier trener Jurij Borodavko ifølge nyhetsbyrået R-Sport.

Trolig er det snakk om ukrainske droner eller missiler som blir truffet av russisk antiluftskyts, og rester faller ned over familiens eiendom.

– Derfor er «Sasja» konstant bekymret, selvfølgelig. Han venter og det er konstante samtaler. Vi sympatiserer alle med ham og er bekymret. Jeg vil at foreldrene hans skal dra til et tryggere sted. Men Aleksandr (pappa) ønsker ikke å gi fra seg gården og det store huset, fortsetter Borodavko.

BOLSJUNOVS TRENER: Jurij Borodavko i Holmenkollen vinteren 2022. Vis mer

Den mektige russiske skipresidenten Jelena Välbe nevnte også at foreldrene til Bolsjunov lever usikkert for tiden, da hun fikk flere spørsmål rundt mulig «nøytral» deltagelse for russere i fremtiden.

– Du vet, «Sasja» Bolsjunovs foreldre har iblant «treff» i hagen sin. Og jeg er ikke sikker på at «Sasja» vil si at han ar klar til å gå med en hvit fille, bare for å tjene litt penger og vinne noen medaljer. Jeg er ikke sikker på at jeg har slike idrettsutøvere, sier Välbe i et stort intervju med R-Sport.

Russland og russiske utøvere er utestengt fra det meste av idrett som følge av krigføringen mot Ukraina – deriblant langrenn. Men IOC har anbefalt internasjonale særforbund at Russland skal få konkurrere under nøytrale drakter, uten nasjonalsang og uten flagg.

PUTIN-VENN: Skipresidenten Jelena Välbe har i mange år vært åpen om støtte til Russlands president Vladimir Putin. Vis mer

Pappa Aleksandr Bolsjunov har tidligere fortalt til VG at han ofte brukte øks og ryddet skog for å gjøre klar en løype hvor sønnen kunne gå på ski. Faren roste betydningen av trener Borodavko i 2021.

– Det skjønner du vel! Den er helt avgjørende. De forstår hverandre så godt. Jeg er veldig fornøyd med at han har Borodavko som trener, sa pappa Bolsjunov til VG.

Ut fra Instagram-bilder virker det som skiløperen Bolsjunov bor i nærheten av hovedstaden Moskva med kona Anna og barnet deres.

Bolsjunov ble OL-konge med tre gull rett før krigen brøt ut vinteren 2022. Han ble da oppgradert til kaptein i Vladimir Putins nasjonalgarde, før tidsplanen, på grunn av idrettsprestasjonene.

Nasjonalgarden er ikke en del av forsvaret, men underlagt sikkerhetsrådet, som var med på å ta avgjørelsen om å invadere Ukraina. Det er vanlig i Russland at idrettsutøvere kombinerer karrieren med militær tjeneste. idrettsutøvere kombinerer karrieren med militær tjeneste.Nasjonalgarden ble opprettet av Vladimir Putin i 2016. Flere av de andre beste langrennsløperne har også militær rang her, det gjelder for eksempel Sergej Ustjugov, Denis Spitsov, Aleksej Tsjervotkin, Tatjana Sorina og Aleksandr Bessmertnykh, mens Aleksander Legkov og Vasilij Rotsjev begge har majorgrad.

