Välbe om sin støtte til Putin: – Jeg har aldri angret på det

Jelena Välbe (54) sier at hun aldri har tvilt på Vladimir Putin og mener at presidenten gjør alt som står i sin makt for russerne.

PUTIN-TILHENGER: Jelena Välbe stilte med Putin-T-skjorte da VG intervjuet henne i forbindelse med VM i 2017. Nå sier hun at hun er patriot og støtter presidenten.





04.04.2023 10:46

Dette kommer frem i et stort intervju med den russiske skipresidenten på championat.ru, der hun også forteller at hun var redd for de russiske løperne da de var i Oslo i mars 2022 og etter hvert ble kastet ut av verdenscupen.

– Jeg tror ingen tviler på at jeg er patriot. Jeg elsker landet mitt veldig, og det er ikke bare ord, men det er virkelig slik, sier Välbe.

– Fra første valg har jeg stemt på Vladimir Vladimirovitsj (Putin). Fra første valgkamp var jeg hans fortrolige, og jeg har aldri angret på det.

Välbe fortsetter:

– Jeg har aldri tvilt på den mannen. Han elsker Russland hundre ganger mer og gjør alt som står i sin makt for oss.

OL 2022: Jelena Välbe jubler sammen med hele den russiske troppen over resultatene i Beijing-OL i fjor.

Selv om Välbe stilte til et VG-intervju i 2017 med Putin-T-skjorte, er dette første gang etter at krigen i Ukraina startet den 24. februar 2022, at hun uttrykker klart sin støtte til den russiske presidenten. Nå sier hun at hun ikke ser noen grunn til å være taus om sin mening om regimet i Moskva.

IOC vurderer om russerne skal få stille i OL – men under nøytralt flagg. IOC-president Thomas Bach har også anbefalt at russiske utøvere får delta i internasjonale konkurranser – under visse vilkår. For eksempel deltagelse under nøytralt flagg.

– Hvis vi drar til OL under nøytralt flagg, så vil det forårsake hat og harme fra fansen vår. Det vil føre til en splittelse i samfunnet, sier Välbe.

PRESSEKONFERANSE: Jelena Välbe sammen med landslagstrener Jurij Borodavko (t.v.) og Aleksandr Bolsjunov.

Hun trekker frem soldatene, inkludert hennes egen fetter, som er med i krigen i Ukraina.

– De ligger i skyttergravene ved frontlinjen og risikerer livet hver dag slik at vi kan leve i fred, slik at flagget vårt fortsatt vaier stolt over hodet på oss, sier Välbe i intervjuet.

Hun blir også spurt om det spesielle ved at hun har beholdt etternavnet Välbe, til tross for at hun ble skilt fra mannen Urmas for flere tiår siden, og at hans familie hører hjemme i NATO-landet Estland. Jelena Välbe sier at hun kaller Urmas’ foreldre for sin mor og far og at de aldri diskuterer politikk.

Da hun blir spurt om hun noen gang er redd, trekker hun fram det som skjedde i Oslo i månedsskiftet februar-mars 2022 da kravet ble stadig større om at Russlands løpere måtte utestenges fra verdenscupen i Holmenkollen.

Det endte med at de måtte forlate Oslo før rennene startet.

– Jeg var veldig redd da laget vårt kom tilbake fra Norge etter å ha blitt utestengt fra verdenscupen. Jeg hadde en forferdelig frykt. Jeg var ikke med laget til Norge, men var hele tiden i kontakt med utøvere og trenere og andre – som hele tiden informerte meg om hvor de var.

Jelena Välbe ble ved siste parlamentsvalg innvalgt – men sa fra seg politikerrollen for å fortsette som skipresident. Om fremtiden sier hun nå:

– Når jeg forlater denne jobben, vil det være mulig å vie tiden til familien.

– Jeg tenker ikke på å bli hverken parlamentariker eller statsråd. Ingen ville tåle meg der, sier hun.

Skipresidenten snakker også om sitt forhold til løperne:

– Jeg tror ikke at utøverne er redde for meg. Alle tror at jeg er et slags monster, men jeg har et tillitsfullt forhold til mange, til mange enda mer enn tillitsfullt. Kanskje ser noen i meg ikke bare en leder, men også en mor.

PS. De russiske langrennsutøverne har denne sesongen gått egen cup i hjemplandet som følge av utestengelsen fra verdenscupen og VM.