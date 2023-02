Her skal slaget stå før VM i Trondheim: NM på ski til Gåsbu

NM på ski før VM i Trondheim i 2025 skal arrangeres på Gåsbu, nord for Hamar.

VM PÅ HJEMMEBANE: Johannes Høsflot Klæbo er oppvokst like ved VM-løypene for 2025. Men først skal det være NM på Gåsbu, sist det var NM der tok Klæbo gull på sprinten (2018).





01.02.2023 17:16

Vang Skiløperforening er tildelt første del av ski-NM i 2025, besluttet styret i Norges Skiforbund nylig. Arrangementet skal foregå på Gåsbu.

Rennene i Gåsbu, som ligger like nord for Hamar, planlegges i januar, like før ski-VM i Trondheim. Vang arrangerte sist NM i 2018 og hadde også ansvaret i 2013.

– Ski-NM er en viktig tradisjon å videreføre, og det er høy prestisje i å arrangere mesterskapet. Tilbakemeldingene etter blant annet NM i 2018 og 2013 var meget gode, og vi ser fram til et spennende hoved-NM i langrenn om to år rett i forkant av VM i Trondheim, sier leder av langrennskomiteen i Norges Skiforbund, Torbjørn Skogstad i en pressemelding.

Sist det var NM på Gåsbu, i 2018, ble Marit Bjørgen NM-dronning med tre gull.

Så du spurten til Kristine Stavås Skistad da hun tok sin første verdenscupseier? Lov å glede seg til VM!

Og NM i 2025 kan bli ekstra viktig, bare en måned senere er det ski-VM i Granåsen. Da er det 14 år siden sist det var ski-VM i Norge, den gang var det Oslo som var vetsby.

– Vang Skiløperforening er en dreven arrangør. Klubben har også god arrangørkompetanse.

Forbundet opplyser at Nastrudstilen er reservearena i 2025. I 2024 skal NM arrangeres på Beitostølen av Øystre Slidre.